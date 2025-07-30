Un casello in A14 per la Fiera di Rimini: inviato il progetto al ministro

L'ipotesi era da tempo al centro di approfondimenti e discussioni ma ora si è trasformata in qualcosa di ancora più concreto. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha firmato e inviato al Ministro Salvini e ai responsabili di Autostrade per l’Italia la proposta progettuale per realizzare il nuovo casello autostradale su A14, in corrispondenza del quartiere fieristico di Rimini. A spiegarlo è lo stesso primo cittadino a margine del resoconto dell'incontro avuto con i vertici di Confindustria Romagna nel quale è emerso il ruolo centrale di Ieg per le prospettive di crescita, pubbliche e private, del territorio riminese. "L’impegno che ci siamo presi - spiega - è quello di fare attività di trasparente ‘lobbyng’ a tutti i livelli affinché la Fiera possa centrare i propri ambiziosi obiettivi futuri grazie al miglioramento dell’accessibilità". E proprio in questo ambito si inserisce il progetto del nuovo casello autostradale la cui previsione era già stata inserita dal comune nei propri strumenti di pianificazione e dalla Regione nel Piano Integrato dei Trasporti 2025. La proposta trasmessa a Ministero e Autostrade, oltre agli aspetti tecnico-economici, approfondisce anche gli effetti sulla viabilità e sulle matrici ambientali e comprende uno studio di impatto socio-economico con i risultati prodotti su tutto il territorio comunale. "Siamo sicuri che il progetto - conclude Sadegholvaad - possa trovare l’attenzione che merita nella pianificazione trasportistica nazionale, anche in ragione dei piani di potenziamento in essere da parte del quartiere fieristico di Rimini”. I progetti infatti prevedono l'ampliamento ulteriore degli spazi e la realizzazione del cosiddetto "cupolone", struttura capace di ospitare anche eventi sportivi o concerti con una capienza di 15.000 persone.

La nota firmata dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

“L’altro giorno ho incontrato con piacere la delegazione di Confindustria Romagna, formata dal presidente Mario Riciputi, da Andrea Albani (vice presidente con delega al Territorio riminese, attrattività territoriale e turismo), dal direttore Generale Marco Chimenti e da Gianluca Gabellini, il coordinatore della sede di Rimini.

Un confronto costruttivo e aperto sui temi dello sviluppo delle imprese sul territorio riminese e su quello romagnolo, in relazione alla necessità di proseguire e potenziare ulteriormente il sistema infrastrutturale: dalla mobilità all’Università, dagli ITS agli aeroporti, fino ad arrivare alla proposta che a breve ANCE Emilia Romagna farà sul piano regionale per dare risposta al tema generale della casa.

Evidente la centralità di IEG in ogni discorso sulle prospettive di crescita, pubbliche e private, del territorio riminese. L’impegno che ci siamo presi nell’incontro con i vertici industriali della Romagna è quello, nell’ambito delle proprie competenze e relazioni, di fare attività di trasparente ‘lobbyng’ a tutti i livelli affinché la Fiera possa centrare i propri ambiziosi obiettivi futuri grazie al miglioramento dell’accessibilità.

In questo senso posso annunciare una positiva novità. Proprio quest’oggi ho firmato e inviato al Ministro Salvini e ai responsabili di Autostrade per l’Italia la proposta progettuale per realizzare il nuovo casello autostradale su A14, in corrispondenza del quartiere fieristico della Città di Rimini.

Un’opera essenziale per IEG, per il territorio riminese, per la Regione e per l’Italia. Rimini negli ultimi anni è stata oggetto di interventi di riqualificazione urbana e sviluppo territoriale che hanno permesso di rinnovare il prodotto turistico, sia in riferimento all’offerta sia in relazione ai profili dei visitatori, con una ormai consolidata destagionalizzazione delle presenze. Questo ambizioso processo di rinnovamento della Città deve essere necessariamente accompagnato da una adeguata infrastrutturazione del territorio. E’ noto come il Comune di Rimini abbia inserito nei propri strumenti di pianificazione la previsione di realizzare un nuovo casello autostradale sulla A14 in corrispondenza del quartiere fieristico. Tale previsione è stata confermata anche nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, della Regione Emilia-Romagna, in ragione della strategicità dell’intervento e della sua valenza non locale.

La proposta progettuale trasmessa a Ministero e Autostrade non si è limitata a valutare soltanto gli aspetti tecnico-economici relativi alla costruzione delle opere, ma ha esteso gli approfondimenti anche ad uno studio trasportistico di dettaglio per analizzare gli effetti sulla viabilità ed in termini più ampi sulle matrici ambientali ed inoltre è stato ricompreso uno studio di impatto socio-economico, che ha analizzato i risultati prodotti su tutto il territorio comunale.

Premesso ciò, siamo sicuri che il progetto di nuovo casello autostradale in corrispondenza dei padiglioni di IEG possa trovare l’attenzione che merita nella pianificazione trasportistica nazionale, anche in ragione dei piani di potenziamento in essere da parte del quartiere fieristico di Rimini”.