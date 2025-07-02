Timo Maas a Rimini. La star dell'underground in consolle al Rockisland

Venerdì 4 luglio il Rockisland ospita Timo Maas che salirà in consolle sul molo per un back to back con il riminese Francesco Mami, con cui il deejay e produttore tedesco – star internazionale nel panorama underground – collabora già da alcuni anni. Partenza dalle ore 21. Dal funk concreto e corposo alla techno più essenziale e cerebrale, passando per i synth psichedelici, Timo Maas – che in 40 anni di musica ha partecipato ai festival più iconici del pianeta come Tomorrowland, Creamfields e Coachella - è uno di quegli artisti che sa sempre cosa suonare e quando farlo. Nominato per ben due volte ai Grammy Awards, ha raggiunto l'apice nel 2008 con il disco Subtellite. Il suo è uno di quei nomi che i cultori del genere conoscono fin troppo bene. La classica ciliegina sulla torta per un format – Riviera – che il deejay resident Enrico Rosica ha trasformato nel venerdì più house dell'estate riminese.