ogni mercoledì d'estate

Torna la Rimini Shopping Night e si arricchisce di Valore...Romagna

In foto: rimini shopping night
rimini shopping night
di Redazione   
Mer 2 Lug 2025 09:12 ~ ultimo agg. 31 Lug 03:00
Torna in centro storico la Rimini Shopping Night, una serata a settimana per fare acquisti nei negozi, vivere eventi, ma anche visitare musei e partecipare a visite guidate. Quella di oggi sarà una sorta di anteprima dei saldi che in Emilia Romagna partiranno sabato 5 luglio. Quest’anno ad unirsi al progetto, coordinato da CNA, anche Valore Romagna.

 

https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-shopping-night-cashback-e-sostegno-al-territorio-con-valore-romagna/
