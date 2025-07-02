ogni mercoledì d'estate
Torna la Rimini Shopping Night e si arricchisce di Valore...Romagna
In foto: rimini shopping night
Torna in centro storico la Rimini Shopping Night, una serata a settimana per fare acquisti nei negozi, vivere eventi, ma anche visitare musei e partecipare a visite guidate. Quella di oggi sarà una sorta di anteprima dei saldi che in Emilia Romagna partiranno sabato 5 luglio. Quest’anno ad unirsi al progetto, coordinato da CNA, anche Valore Romagna.
