"The Ice Christmas Show” accende il calendario di Natale a Riccione

Luce, musica e colori sabato pomeriggio a Riccione in piazzale Roma per "The Ice Christmas Show”, che ha inaugurato ufficialmente il calendario di eventi di Natale e Capodanno.

Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca Sandra Villa e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi c'è stato lo spettacolo pirotecnico, seguito dall'accensione delle luminarie.

La festa si è poi spostata sul Lungomare Ice Park, la lunga pista di pattinaggio che da piazzale Roma raggiunge il porto: “The Ice Christmas Show” di Elena Ronchetti ha proposto le performance sul ghiaccio di Anna Valesi & Martin Bidar, Jogailė Aglinskytė, Charise Matthaei & Max Lieber con le voci di Stella Ferrucci e Andrea Carli.

Venerdì 5 dicembre

Villa Mussolini, ore 18

“Foto Riccione. Pico forever”

Inaugurazione della mostra dedicata al fotografo Epimaco “Pico” Zangheri con scatti in bianco e nero e sezioni inedite

Sabato 6 dicembre

Viale Ceccarini e viale Dante, ore 10

Riccione Christmas Village

Inaugurazione del mercatino di Natale: percorso incantato tra luci, profumi, colori, delizie culinarie e idee regalo

Parco Villa Mussolini, ore 10:30-12:30 e 17-19

Casetta di Babbo Natale

Arrivo del personaggio più amato dai bambini, consegna delle letterine e foto in un’atmosfera fiabesca

Villa Franceschi, ore 18

“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”

Inaugurazione della mostra dedicata all’artista riccionese e al suo percorso creativo

Lunedì 8 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 16

“Meraviglie sotto l’albero”

Concerto dell’Orchestra e del coro Onde Medie dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione

Viale Dante, ponte sul porto canale, dalle ore 17

Christmas Tree Show

Benedizione della Natività sulla Saviolina, accensione del grande Albero di Natale, performance del coro Educanto della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo 1 di Riccione

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre

Palazzo del Turismo, ore 21:15

Toni Servillo legge “Partitura”

Spettacolo teatrale, omaggio a Enzo Moscato

Venerdì 12 dicembre

Cinepalace, ore 18

“Rasoi”: ospiti in sala Toni Servillo e Angelo Curti

Film tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Toni Servillo e Mario Martone

Chiesa Mater Admirabilis, ore 21

Dai cori al cuore: “Melodie inCantate”

Coro Filarmonico Le Voci Liriche

Sabato 13 dicembre

Biblioteca comunale, ore 17

Storie tra le nuvole: “Le storie di Zia Natalina”

Letture animate per bambini con Alessia Canducci

Domenica 14 dicembre

Chiesa Mater Admirabilis, ore 17

Dai cori al cuore: “Sulla via, le nostre voci”

Corone e Septet Ensemble, diretti da Laura Amati

Domenica 21 dicembre

Chiesa nuova San Martino, ore 16

Dai cori al cuore: “Singing all together”

Cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo, diretti da Fabio Pecci

Mercoledì 24 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 17

Dai cori al cuore: “Wind band of Xmas”

Orchestra di fiati di Mondaino e Banda giovanile Città di Rimini, dirette da Andrea Brugnettini

Giovedì 25 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 17

Michael Mwenso & The Shakes in “A Soulful Christmas”

Concerto di Natale con i classici delle feste in chiave rock, jazz, blues, soul e funk

Venerdì 26 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21

“La Notte dei sogni” - “San Martino d’Oro Città di Riccione”

Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione

Domenica 28 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21

Paolo Cevoli in “Figli di Troia”

Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate



Martedì 30 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 18

The Kolors

Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate

Mercoledì 31 dicembre

Piazzale Ceccarini, dalle ore 22

Discoteca romantica

Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri

Giovedì 1 gennaio

Piazzale Roma, ore 11:30

Tuffo di Capodanno

Un augurio temerario per il nuovo anno

Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17

“C’era una svolta”

Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti

Dal 3 al 6 gennaio

Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall

Mc Hip Hop Contest

30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni

Martedì 6 gennaio

Piazza Unità, ore 15

Arriva la Befana

Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività

Domenica 11 gennaio

Chiesa Stella Maris, ore 17

Dai cori al cuore: “A million dreams”

Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci

Domenica 18 gennaio

Chiesa San Paolo, ore 17

Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio"

Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

Dal 5 dicembre al 18 gennaio

Villa Mussolini

“Foto Riccione. Pico forever”

Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Dal 6 dicembre all’8 febbraio

Villa Franceschi

“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”

Retrospettiva dell’artista riccionese

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19