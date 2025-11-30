"The Ice Christmas Show” accende il calendario di Natale a Riccione
Luce, musica e colori sabato pomeriggio a Riccione in piazzale Roma per "The Ice Christmas Show”, che ha inaugurato ufficialmente il calendario di eventi di Natale e Capodanno.
Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca Sandra Villa e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi c'è stato lo spettacolo pirotecnico, seguito dall'accensione delle luminarie.
La festa si è poi spostata sul Lungomare Ice Park, la lunga pista di pattinaggio che da piazzale Roma raggiunge il porto: “The Ice Christmas Show” di Elena Ronchetti ha proposto le performance sul ghiaccio di Anna Valesi & Martin Bidar, Jogailė Aglinskytė, Charise Matthaei & Max Lieber con le voci di Stella Ferrucci e Andrea Carli.
Venerdì 5 dicembre
Villa Mussolini, ore 18
“Foto Riccione. Pico forever”
Inaugurazione della mostra dedicata al fotografo Epimaco “Pico” Zangheri con scatti in bianco e nero e sezioni inedite
Sabato 6 dicembre
Viale Ceccarini e viale Dante, ore 10
Riccione Christmas Village
Inaugurazione del mercatino di Natale: percorso incantato tra luci, profumi, colori, delizie culinarie e idee regalo
Parco Villa Mussolini, ore 10:30-12:30 e 17-19
Casetta di Babbo Natale
Arrivo del personaggio più amato dai bambini, consegna delle letterine e foto in un’atmosfera fiabesca
Villa Franceschi, ore 18
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
Inaugurazione della mostra dedicata all’artista riccionese e al suo percorso creativo
Lunedì 8 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 16
“Meraviglie sotto l’albero”
Concerto dell’Orchestra e del coro Onde Medie dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione
Viale Dante, ponte sul porto canale, dalle ore 17
Christmas Tree Show
Benedizione della Natività sulla Saviolina, accensione del grande Albero di Natale, performance del coro Educanto della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo 1 di Riccione
Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre
Palazzo del Turismo, ore 21:15
Toni Servillo legge “Partitura”
Spettacolo teatrale, omaggio a Enzo Moscato
Venerdì 12 dicembre
Cinepalace, ore 18
“Rasoi”: ospiti in sala Toni Servillo e Angelo Curti
Film tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Toni Servillo e Mario Martone
Chiesa Mater Admirabilis, ore 21
Dai cori al cuore: “Melodie inCantate”
Coro Filarmonico Le Voci Liriche
Sabato 13 dicembre
Biblioteca comunale, ore 17
Storie tra le nuvole: “Le storie di Zia Natalina”
Letture animate per bambini con Alessia Canducci
Domenica 14 dicembre
Chiesa Mater Admirabilis, ore 17
Dai cori al cuore: “Sulla via, le nostre voci”
Corone e Septet Ensemble, diretti da Laura Amati
Domenica 21 dicembre
Chiesa nuova San Martino, ore 16
Dai cori al cuore: “Singing all together”
Cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo, diretti da Fabio Pecci
Mercoledì 24 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 17
Dai cori al cuore: “Wind band of Xmas”
Orchestra di fiati di Mondaino e Banda giovanile Città di Rimini, dirette da Andrea Brugnettini
Giovedì 25 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 17
Michael Mwenso & The Shakes in “A Soulful Christmas”
Concerto di Natale con i classici delle feste in chiave rock, jazz, blues, soul e funk
Venerdì 26 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
“La Notte dei sogni” - “San Martino d’Oro Città di Riccione”
Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione
Domenica 28 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
Paolo Cevoli in “Figli di Troia”
Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate
Martedì 30 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 18
The Kolors
Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate
Mercoledì 31 dicembre
Piazzale Ceccarini, dalle ore 22
Discoteca romantica
Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri
Giovedì 1 gennaio
Piazzale Roma, ore 11:30
Tuffo di Capodanno
Un augurio temerario per il nuovo anno
Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17
“C’era una svolta”
Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti
Dal 3 al 6 gennaio
Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall
Mc Hip Hop Contest
30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni
Martedì 6 gennaio
Piazza Unità, ore 15
Arriva la Befana
Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività
Domenica 11 gennaio
Chiesa Stella Maris, ore 17
Dai cori al cuore: “A million dreams”
Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci
Domenica 18 gennaio
Chiesa San Paolo, ore 17
Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio"
Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli
Le mostre nelle ville storiche di Riccione
Dal 5 dicembre al 18 gennaio
Villa Mussolini
“Foto Riccione. Pico forever”
Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Dal 6 dicembre all’8 febbraio
Villa Franceschi
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
Retrospettiva dell’artista riccionese
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19