A Michela Monte il Premio Pace di EducAid

Venerdì 5 dicembre alle 17.30 nella Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni” a Santarcangelo si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Pace promosso da EducAid. A ricevere il riconoscimento sarà Michela Monte, giornalista, producer e regista per testate televisive e digitali internazionali, con una specializzazione in diritti umani, questioni ambientali, criminalità organizzata e politica globale, dal 2017 corrispondente dalle Nazioni Unite per Euronews con sede a New York.

La giornalista riminese è stata designata “per l'impegno profuso a difesa della libertà di stampa, concretizzatosi nella partecipazione all'iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla, in segno di solidarietà verso i professionisti dell'informazione indipendente nella Striscia di Gaza, intenti a documentare gli eventi che si verificano in quell’area di crisi a rischio della propria incolumità. Un gesto coraggioso e tangibile volto ad affermare i valori fondamentali del diritto di espressione”.

La cerimonia, a cui parteciperà il Sindaco Filippo Sacchetti insieme alla Giunta, sarà allietata dall’accompagnamento musicale di Francesco Zamagna.

L’evento si inserisce nel progetto Voci di Pace organizzato da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagnanell’ambito del Bando Pace 2025 e promosso in partnership con Provincia di Rimini; Comuni di Rimini, Riccione e Santarcangelo di Romagna; CEIS - Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; Risuona Rimini; CGIL Rimini; La Community 27 e Gruppo Icaro.