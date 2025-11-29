  
Indietro
menu
menu

800.000 euro

Terminati i lavori di messa in sicurezza del torrente Senatello a Casteldelci

In foto: il Senatello visto dall'alto
il Senatello visto dall'alto
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 29 Nov 2025 18:46 ~ ultimo agg. 18:52
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un intervento di recupero delle briglie sul torrente Senatello nel comune di Casteldelci. I lavori, dal costo di 800.000 euro sono serviti a stabilizzare il corso d’acqua e ridurre il rischio idraulico, con l’introduzione di nuove “scale di rimonta” per permettere ai pesci di superare gli ostacoli artificiali, favorire la risalita lungo l’alveo e migliorare la qualità complessiva delle acque. 8 le briglie sistemate mentre è in corso di progettazione la sistemazione di una nona briglia, mentre altre, in parte già demolite, non verranno ricostruite per lasciare una maggiore naturalezza al corso d’acqua. Per ripristinare l’equilibrio dell’ambiente fluviale e della sua fauna sono state realizzate anche opere innovative, come le nuove “scale di rimonta”. Si tratta di una serie di vasche e pozze disposte a gradoni che, oltre a favorire una maggiore ossigenazione delle acque e la creazione di microhabitat diversificati, consentono alle specie ittiche di superare i salti di quota e collegare i diversi tratti del torrente, aumentando così le loro potenzialità riproduttive. 

A realizzare i lavori l’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Altre notizie
Michela Monte
Cerimonia il 5 dicembre

A Michela Monte il Premio Pace di EducAid
di Redazione
i controlli della Polizia Locale
beccate dalla locale

Prima le carezze e gli abbracci, poi il furto del portafogli. Trans arrestate
di Lamberto Abbati
Alfonso Cuaron
Al teatro Galli

Il Premio Fellini riparte da Alfonso Cuarón. Il 7 dicembre la cerimonia
di Redazione
Casa Natale
In Corso Giovanni XXIII

Riapre Casa Natale a Rimini: quando i doni si uniscono alla solidarietà
di Redazione
VIDEO
un cagnolino (foto Pexels)
Parola al veterinario

Un cane non è un gioco: scelta responsabile e occhio alle truffe
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO