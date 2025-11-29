Terminati i lavori di messa in sicurezza del torrente Senatello a Casteldelci

Un intervento di recupero delle briglie sul torrente Senatello nel comune di Casteldelci. I lavori, dal costo di 800.000 euro sono serviti a stabilizzare il corso d’acqua e ridurre il rischio idraulico, con l’introduzione di nuove “scale di rimonta” per permettere ai pesci di superare gli ostacoli artificiali, favorire la risalita lungo l’alveo e migliorare la qualità complessiva delle acque. 8 le briglie sistemate mentre è in corso di progettazione la sistemazione di una nona briglia, mentre altre, in parte già demolite, non verranno ricostruite per lasciare una maggiore naturalezza al corso d’acqua. Per ripristinare l’equilibrio dell’ambiente fluviale e della sua fauna sono state realizzate anche opere innovative, come le nuove “scale di rimonta”. Si tratta di una serie di vasche e pozze disposte a gradoni che, oltre a favorire una maggiore ossigenazione delle acque e la creazione di microhabitat diversificati, consentono alle specie ittiche di superare i salti di quota e collegare i diversi tratti del torrente, aumentando così le loro potenzialità riproduttive.

A realizzare i lavori l’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.