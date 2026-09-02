Fazi e Cosi tra gli ospiti
Testimonianze tra spiritualità ed arte alla Festa della Madonna di Casale
di Redazione
2 min
C'è un filo conduttore affascinante che unisce gli eventi serali della Festa della Madonna di Casale, in programma dal 5 all'8 settembre. Ospiti speciali, infatti, racconteranno le loro storie di vita, tra arte e spiritualità. Ad inaugurare le testimonianze, sabato alle 21, sarà Liliana Cosi. Icona indiscutibile della danza e celebre Étoile del balletto classico, la Cosi racconterà la sua vocazione all'interno del Movimento dei focolarini. Domenica, sempre alle 21, la scena sarà per Beatrice Fazi. Nota al pubblico televisivo per il suo ruolo nella popolarissima fiction "Un Medico in Famiglia", l'attrice condividerà il racconto della sua conversione. A chiudere il trittico di testimonianze sarà Monsignor Giovanni D'Ercole, lunedì 7 settembre alle 21. Storico conduttore della trasmissione televisiva "A Sua Immagine", Mons. D'Ercole offrirà la sua testimonianza all'interno di uno spettacolo di evangelizzazione curato dal Rinnovamento nello Spirito e presiederà la Messa di martedì alle 16, seguita dalla tradizionale processione della Madonna.
Accanto a questi momenti di forte intensità emotiva e spirituale, la festa propone un palinsesto di appuntamenti liturgici e occasioni di condivisione: in programma la messa per le mamme in attesa, quella con l'unzione degli Infermi, in collaborazione con Unitalsi, l'affidamento dei bambini alla Madonna. Non mancheranno gli stand gastronomici e lo spettacolo musicale della Michele e Giada Band.
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