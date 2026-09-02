Testimonianze tra spiritualità ed arte alla Festa della Madonna di Casale

C'è un filo conduttore affascinante che unisce gli eventi serali della Festa della Madonna di Casale , in programma dal 5 all'8 settembre. Ospiti speciali, infatti, racconteranno le loro storie di vita, tra arte e spiritualità. Ad inaugurare le testimonianze, sabato alle 21, sarà Liliana Cosi . Icona indiscutibile della danza e celebre Étoile del balletto classico , la Cosi racconterà la sua vocazione all'interno del Movimento dei focolarini. D omenica, sempre alle 21 , la scena sarà per Beatrice Fazi . Nota al pubblico televisivo per il suo ruolo nella popolarissima fiction "Un Medico in Famiglia" , l'attrice condividerà il racconto della sua conversione. A chiudere il trittico di testimonianze sarà Monsignor Giovanni D'Ercole , lunedì 7 settembre alle 21. Storico conduttore della trasmissione televisiva "A Sua Immagine" , Mons. D'Ercole offrirà la sua testimonianza all'interno di uno spettacolo di evangelizzazione curato dal Rinnovamento nello Spirito e presiederà la Messa di martedì alle 16 , seguita dalla tradizionale processione della Madonna.

Accanto a questi momenti di forte intensità emotiva e spirituale, la festa propone un palinsesto di appuntamenti liturgici e occasioni di condivisione: in programma la messa per le mamme in attesa, quella con l'unzione degli Infermi, in collaborazione con Unitalsi, l'affidamento dei bambini alla Madonna. Non mancheranno gli stand gastronomici e lo spettacolo musicale della Michele e Giada Band.