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stop per le feste di natale

Riqualificazione corso Fratelli Cervi. Si parte ad ottobre per finire e febbraio

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Redazione
   
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Dovrebbero partire nel mese di ottobre i lavori di riqualificazione di viale Fratelli Cervi a Riccione. Per fare il punto con residenti e commercianti l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro lunedì 14 settembre, alle 13, nella sala conferenze del Centro della Pesa in viale Lazio. Sarà presentato da sindaca, assessori e tecnici, il progetto e il cronoprogramma del cantiere, che durante le festività natalizie sarà fermato e che si dovrebbe concludere entro febbraio. Saranno risistemati i marciapiedi, ci saranno nuove alberature di arancio amaro all’interno di aiuole, i posti auto saranno diminuiti e saranno installati nuovi stalli per le biciclette. Elemento estetico saranno le vele ombreggianti in pvc microforato, pensate per creare zone d’ombra naturali e che saranno ancorate alle facciate tramite cavetti in acciaio e rompigoccia integrati per prevenire il gocciolamento della pioggia.entro il mese di febbraio.


L'incontro – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andrucciolirappresenta l’occasione per illustrare i dettagli estetici e funzionali del restyling e per condividere un piano di cantierizzazione attento alle esigenze delle attività commerciali, salvaguardando il lavoro dei negozianti nel periodo natalizio. Insieme a residenti e operatori affronteremo ogni aspetto dell’opera per rendere questo intervento un’opportunità di rilancio e bellezza per tutta la città”.

 

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