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secondo fermo in una settimana

Brandisce coltello alla fermata dei bus a San Leo. Arrestato 31enne

In foto: repertorio @Carabinieri
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Redazione
   
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Brandiva un coltello tra la gente in attesa alla fermata del bus il 31enne pakistano arrestato dai carabinieri della Stazione di San Leo. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato mentre era sulla banchina dove sostano i passeggeri. L'arma, che non è stata utilizzata per minacciare i presenti, è stata subito sequestrata dai militari.

Il 31enne era già stato arrestato solo pochi giorni fa, il 28 agosto a Novafeltria. In quell'occasione, i carabinieri lo avevano sorpreso all’interno del garage di una abitazione, durante un tentativo di furto. Aveva con sé un arnese da scasso e un coltello a serramanico. Dopo il fermo era stato condannato a 1 anno e 9 mesi di reclusione con pena sospesa. 

Il pakistano, che rischiava di finire in carcere, difeso dall'avvocato Alessandro Coppa, è stato rimesso in libertà dal giudice l'obbligo di firma tre volte a settimana alla Stazione dei Carabinieri di via Destra del porto. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e la prossima udienza è stata fissata il 21 ottobre, con rito abbreviato. 

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