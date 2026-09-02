Brandisce coltello alla fermata dei bus a San Leo. Arrestato 31enne

Brandiva un coltello tra la gente in attesa alla fermata del bus il 31enne pakistano arrestato dai carabinieri della Stazione di San Leo. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato mentre era sulla banchina dove sostano i passeggeri. L'arma, che non è stata utilizzata per minacciare i presenti, è stata subito sequestrata dai militari.

Il 31enne era già stato arrestato solo pochi giorni fa, il 28 agosto a Novafeltria. In quell'occasione, i carabinieri lo avevano sorpreso all’interno del garage di una abitazione, durante un tentativo di furto. Aveva con sé un arnese da scasso e un coltello a serramanico. Dopo il fermo era stato condannato a 1 anno e 9 mesi di reclusione con pena sospesa.

Il pakistano, che rischiava di finire in carcere, difeso dall'avvocato Alessandro Coppa, è stato rimesso in libertà dal giudice l'obbligo di firma tre volte a settimana alla Stazione dei Carabinieri di via Destra del porto. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e la prossima udienza è stata fissata il 21 ottobre, con rito abbreviato.