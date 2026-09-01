Tragedia in appennino. Il 35enne tra i gestori di un noto ristorante cinese

È un 35enne riminese la vittima del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì alle cascate della Brusia, località Bocconi, comune di Portico di Romagna (Forlì-Cesena). Si tratta di Marco Qiu, di origine cinese e residente a Santarcangelo, figlio della proprietaria del ristorante Fior di Loto di Rimini dove anche lui lavorava. La famiglia si era trasferita nel riminese negli anni '90. Nel 2016 era stato anche candidato alle amministrative con la lista Rimini People. Il ragazzo era insieme alla fidanzata quando, attorno alle 14,30, si è tuffato in una delle pozze naturali attorno alla cascata, ma non è tornato in superficie. E' stata la ragazza, non vedendolo riemergere, a chiamare i soccorsi.

Nel giro di breve sul posto sono giunti i vigili del fuoco sono giunti sul posto per le operazioni di ricerca, con il nucleo di soccorso acquatico e fluviale del comando di Forlì e i sommozzatori. E' stato allertato anche l'elicottero. Il corpo senza vita è stato trovato circa un'ora dopo a diversi metri di profondità, in un punto dove l'acqua è particolarmente torbida. Presente anche il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è chiaro se il 35enne abbia avuto un malore o abbia battuto la testa dopo un tuffo.