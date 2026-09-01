Spaccata a pugni in un ristorante per 70 euro: tradito dalle mani insanguinate

Spaccata notturna a Riccione, dove nella notte tra domenica e lunedì un uomo è stato arrestato per aver compiuto furto in un ristorante sulla passeggiata Shakespeare. Intorno alle 3.30, l'allarme del locale ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri. Poco prima, un testimone aveva visto il soggetto sfondare la serranda a pugni ed entrare all'interno dell'attività.



I militari, giunti sul posto insieme al gestore del locale, hanno bloccato ogni via di fuga e perlustrato l'interno. Il ladro, un 45enne originario di Bari e di fatto senza fissa dimora, è stato sorpreso rannicchiato nel bagno nel disperato tentativo di nascondersi. Nelle tasche dei pantaloni custodiva l'intera refurtiva: 77 euro in monete appena sottratte dal fondo cassa e subito restituite. A incastrare definitivamente l'uomo sono state anche le vistose escoriazioni sulle sue mani, ferite del tutto compatibili con la violenta effrazione della serranda metallica compiuta a mani nude.

Il 45enne, già sottoposto da marzo all'obbligo di dimora a Rimini, è stato arrestato con l'accusa di furto e danneggiamento.