"Tessendo sogni". In partenza il viaggio missionario in Messico di 11 studenti

E' il giorno delle grandi emozioni della vigilia per undici studenti della provincia di Rimini che domani, sabato 29 agosto, partiranno per un’esperienza missionaria in Messico, che ha come motto “Tejiendo sueños” (Tessendo sogni). Quest’anno la proposta di Missio Rimini (l’ufficio missionario diocesano) per le superiori si è allargata a dieci diverse scuole e dopo una preparazione intensa il gruppo è pronto a spiccare il volo. Zaini e valige pronte per i riminesi Matilde, Nawa, Marco, Patrizio, Bianca e Lucia, per le riccionesi Alice e Lara, per il sammaurese Giacomo, per il santarcangiolese Emanuele e per la verucchiese Benedetta.

Accompagnati da don Giampaolo Rocchi, con una decennale esperienza di campi missionari, e dalla professoressa Elena Brigliadori, i ragazzi, 7 femmine e 4 maschi che a settembre frequenteranno la quinta superiore, faranno tappa a Guadalajara, Tepatitlan e Sicuicho negli stati di Jalisco e Michoacan, accolti dalle Suore Maestre Pie dell’Addolorata. L’istituto religioso da 45 anni opera a Tepitlan, una città di circa 100mila abitanti. Oggi le suore sono impegnate con servizi educativi e caritativi, in particolare attraverso una casa famiglia dove sono ospitati 40, tra bambini e ragazzi. A Sicuicho, un piccolo paese che conta 3mila abitanti, cinque suore si occupano, invece, del coordinamento educativo-didattico della Scuola d’infanzia e primaria per un totale di 100 alunni, tutti di cultura Purepecha tipica di quella zona. Sarà l’occasione per realizzare un piccolo laboratorio informatico di inglese con alcuni computer portati dal gruppo riminese e che poi saranno lasciati in dono alle scuole. Da novembre ad oggi il gruppo si è visto più volte per imparare a conoscersi e motivarsi nei valori che accompagnano questo tipo di esperienza. Culmine di questi incontri il COMIGI 2026 che si è tenuto a Misano nel mese di maggio. Grazie ai professori Maurizio Mussoni e Luciana Morri è stata fatta una ormazione Geo-Politica e culturale sul Messico. Molte anche le attività di autofinanziamento svolte, tra cui anche una serata organizzata all’istituto Merlara delle Suore Maestre Pie a Savignano sul Rubicone. Alla veglia di pentecoste hanno ricevuto il mandato dal vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi con l'invito ad "incendiare col fuoco dell'amore e dello spirito tutto il mondo".

“Partiamo con una grande gioia nel cuore – dice don Giampaolo Rocchi – mettendo al centro dell’esperienza il motto di questo viaggio missionario “Tessendo sogni”. Vorremmo intrecciare i sogni dei giovani riminesi con quelli dei giovani messicani che incontreremo a scuola, nelle casa famiglia, ma vorremmo anche intessere relazioni profondo con le sorelle maestre pie e tra noi 13. Sognare è intravvedere un futuro migliore e solidale, perché i giovani sono le nostre sentinelle del mattino”.