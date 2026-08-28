Cocaina nascosta nel contachilometri dell'auto. Arrestato e espulso

La Squadra Mobile della Questura di Rimini ha arrestato in flagranza di reato un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato trovato in possesso di dodici dosi di cocaina nascoste nel quadro contachilometri della sua auto.

Era arrivato nel territorio nazionale da dieci giorni per motivi di turismo: avrebbe perciò potuto soggiornare regolarmente in Italia per un periodo complessivo di novanta giorni.

A seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha proceduto all’applicazione dell’art. 86 del D.P.R. 309/1990, che, in presenza dello stato di flagranza, prevede l'espulsione immediata dello straniero e l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento di espulsione è stato eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera da parte di personale della Polizia di Stato.