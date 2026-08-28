  
Indietro
menu
menu

intervento della Polizia

Cocaina nascosta nel contachilometri dell'auto. Arrestato e espulso

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Squadra Mobile della Questura di Rimini ha arrestato in flagranza di reato un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato trovato in possesso di dodici dosi di cocaina nascoste nel quadro contachilometri della sua auto.
Era arrivato nel territorio nazionale da dieci giorni per motivi di turismo: avrebbe perciò potuto soggiornare regolarmente in Italia per un periodo complessivo di novanta giorni.
A seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha proceduto all’applicazione dell’art. 86 del D.P.R. 309/1990, che, in presenza dello stato di flagranza, prevede l'espulsione immediata dello straniero e l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento di espulsione è stato eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera da parte di personale della Polizia di Stato.

Altre notizie
i Casetti (@newsrimini)
controlli Polizia di Stato

Deve scontare due anni per lesioni ai familiari, rintracciato in un hotel
di Redazione
il sopralluogo all'Anfiteatro con la sottosegretaria Borgonzoni
Sul sito con assessore e Lega

Anfiteatro, sopralluogo con la sottosegretaria. Analisi georadar su sottosuolo
di Redazione
Informatore civico al Mercato coperto
centro storico

Informatori civici. L'amministrazione valuta estensione in altre zone e di sera
di Redazione
soldi e droga sequestrati dai carabinieri
arrestato 25enne

275 dosi pronte alla vendita e i soldi dello spaccio tra maccheroni e spaghetti
di Redazione
Foto al termine della presentazione
Dal 3 al 6 settembre

Rimini capitale di Sport & Cultura con il Festival della Cultura Sportiva 2026
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO