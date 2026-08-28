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Informatori civici. L'amministrazione valuta estensione in altre zone e di sera

In foto: Informatore civico al Mercato coperto
Informatore civico al Mercato coperto
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Redazione
   
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Proseguirà fino alla fine dell'estate il progetto degli informatori civici nel centro storico di Rimini. Da inizio agosto la presenza degli uomini in pettorina è costante, in particolare sull'area del Mercato Coperto e sulle vie limitrofe. Gli operatori si muovono a piedi e in bicicletta con il compito di segnalare alle forze dell'ordine eventuali situazioni di degrado. L'amministrazione sta valutando l'estensione del servizio anche ad altre aree e nel ore serali.  Durante il mese centrale dell'estate sono stati potenziati in centro storico anche i controlli della Polizia Locale. 

"Il presidio degli informatori civici nasce per stare a fianco dei nostri operatori economici, offrendo loro un punto di riferimento in più capace di dialogare rapidamente con le forze dell'ordine quando serve - dichiara l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini -. I primi giorni confermano che questa presenza aiuta a rendere più vivibile un'area centrale e frequentatissima come quella del Mercato Coperto, in continuità con l'ordinanza anti-alcol e con l'impegno che proseguirà per tutta l’estate. Stiamo valutando un'estensione del servizio ad altre aree sensibili della città, anche nelle ore serali”.

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