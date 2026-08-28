arrestato 25enne
275 dosi pronte alla vendita e i soldi dello spaccio tra maccheroni e spaghetti
In foto: soldi e droga sequestrati dai carabinieri
di Redazione
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Ha 25 anni ed è incensurato il giovane spacciatore arrestato dai carabinieri di Riccione. I militari hanno notato il ragazzo cedere in modo furtivo una dose di cocaina a un residente a quel punto sono intervenuti fermando venditore ed acquirente: quest'ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.
La perquisizione dell'auto e del domicilio del 25enne hanno permesso di scovare 275 dosi di cocaina nascoste sotto un materasso, per un peso complessivo di circa 250 grammi, già confezionate e pronte per essere vendute. Oltre alla droga, i Carabinieri Il giovane è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.
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