Deve scontare due anni per lesioni ai familiari, rintracciato in un hotel

Giovedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un rumeno 40enne.

L’Ufficio Prevenzione Generale soccorso Pubblico tramite portali investigativi ha individuato il soggetto alloggiato presso un hotel di Rivazzurra. Giunti nella struttura ricettiva, gli agenti lo hanno subito rintracciato e lo hanno accompagnato in Questura. Gli ulteriori accertamenti hanno confermato la pena a suo carico di due anni di reclusione per lesioni personali contro familiari con l’uso di armi.

E' stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.