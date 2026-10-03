Terzo casello a servizio della Fiera. Petrucci (PD) chiama in causa la Tosi

Sulla prospettiva di un casello A14 a servizio della fiera di Rimini, il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Rimini Matteo Petrucci chiede all'ex sindaca di Riccione Renata Tosi, oggi nel CdA di Autostrade, di battere un colpo.

"In questi giorni si è levato un coro unanime circa l'individuazione del polo fieristico e del suo sviluppo come volano strategico per la crescita economica ed occupazionale di Rimini e del suo territorio. Ed altrettanto unanime è stata la richiesta, totalmente condivisibile, che questo rafforzamento avvenga nei tempi e nei modi migliori per connettere esso al territorio ed alle esigenze dei propri cittadini attraverso progettazioni sostenibili, innovative e di alto livello qualitativo. Ma in realtà dal coro unanime manca una voce, quella di Renata Tosi. Ex Sindaca di Riccione, esponente del centrodestra e da poco più di un anno nel consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia. E cioè la società che deve realizzare quel terzo casello autostradale a servizio di IEG, individuato da tutti (Regione, Comune, residenti, associazioni economiche, persino il Ministro Salvini e il Consigliere di FDI a Rimini Rufo Spina) come misura cruciale per il consolidamento del polo fieristico di Rimini". "Proprio lei dovrebbe essere la voce più squillante per difendere le ragioni di una infrastruttura che porta tanti, tanti benefici anche a Riccione, città che ha amministrato per anni. Invece niente, silenzio, tutto tace". La sollecitazione, quindi, a fare pressione perché il progetto si concretizzi: "Renata dica qualcosa, batta un colpo. Se lo farà sarò il primo a ringraziarla".