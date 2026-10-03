'Una rosa per Norma Cossetto'. Il ricordo e la richiesta di una intitolazione

Si è svolta questa mattina in piazzale Boscovich davanti al leggio della Biblioteca di Pietra sulla palata di Rimini, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio onde onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa in una foiba nel 1943 dai partigiani slavi, forza militare comunista del generale Tito.

L’evento, organizzato insieme al delegato dell’Unione degli Istriani-Libera provincia dell’Istria in esilio, Giovanni Ruzzier, ha visto la partecipazione del consigliere Zamagni in rappresentanza del Sindaco, di altri consiglieri comunali e provinciali, dell’onorevole Colombo e della Senatrice Spinelli, oltre a diversi cittadini. Dopo la deposizione dell’omaggio floreale, c'è stata la testimonianza della sorella Licia.

“Il ricordo e la memoria sono fondamentali, specie per le generazioni più giovani – dichiarano gli organizzatori che chiedono all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile, come già accaduto in alcuni Comuni limitrofi.