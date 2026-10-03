Al via con vescovo e sindaco il nuovo anno scolastico delle scuole Karis

Inaugurato stamattina, davanti a centinaia di persone, il nuovo anno scolastico delle scuole Karis, alla presenza del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, che ha celebrato la Santa Messa, del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e di altre autorità locali. «Le scuole hanno un’importanza enorme, sono luoghi in cui si cresce», ha detto il vescovo Nicolò Anselmi, che ha anche citato l’enciclica Magnifica humanitas di Papa Leone XIV, «vi auguro che siano sempre di più laboratori dove si costruisce la civiltà dell’amore, che passa anche attraverso il dialogo, non solo tra i potenti, ma anche tra di noi».

Alla Messa ha partecipato anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha rivolto un saluto alle centinaia di giovani studenti, genitori, insegnanti e collaboratori presenti: «Ho un particolare legame affettivo con questi luoghi, perché il mio primo impegno ufficiale è stata l’intitolazione dell’ex piazzale Gondar a Don Giancarlo Ugolini», ha ricordato il sindaco, «un uomo straordinario che ha reso possibile una realtà come questa. La scuola è un patrimonio fondamentale della nostra società e quando si fanno prevalere le idee sulle ideologie, si riesce a creare un patrimonio educativo comune».

«Che bello che noi genitori, che abbiamo il compito più difficile del mondo, possiamo sentire di non essere soli, perché c’è una comunità di persone, nata attorno alla scuola, che ci può sostenere», ha sottolineato il presidente della Fondazione Karis Samuele de Sio, che ha anche ricordato la proposta fondamentale di Karis School: «C’è una risposta alle domande e alle inquietudini dei ragazzi, come degli adulti, le scuole vogliono accompagnarci in questa scoperta».

La mattinata ha anche visto la presentazione degli studenti dei licei, che quest’anno affronteranno la maturità, un momento ormai tradizionale per le Karis School, al quale partecipano anche giovani maturandi di altre scuole, che hanno affrontato parte del percorso educativo alla Karis. L’inaugurazione si è conclusa con una colazione insieme a base di bomboloni.