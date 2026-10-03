Doveva scontare una condanna, rintracciato nei controlli della Polizia

Venerdì sera la Polizia di Stato, nell’ambito di controlli effettuati nelle strutture ricettive, ha eseguito un mandato di cattura nei confronti di un uomo di 42 anni. A seguito delle verifiche effettuate tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, il soggetto è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, doveva espiare una pena di 6 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione, disposta per un cumulo di pene concorrenti relative a reati di furto e ricettazione commessi nel corso degli ultimi anni.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) – Sezione Volanti proseguono il monitoraggio capillare della città. Accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale per dar seguito all'ordine di carcerazione.

L'operazione evidenzia l'importanza strategica dei controlli condotti quotidianamente non solo lungo le principali arterie stradali, ma anche all'interno delle strutture ricettive del territorio, uno strumento fondamentale per intercettare soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi che tentano di eludere le ricerche delle forze dell'ordine.

Nello specifico, nel corso del pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:50, gli agenti della Volante hanno effettuato un controllo degli avventori presso una struttura ricettiva situata in città. Durante le fasi di identificazione degli ospiti presenti, l'attenzione dei poliziotti si è concentrata su un uomo di 42 anni.





