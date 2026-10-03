Porta via il monopattino brandendo una bottiglia. La fuga sul bus non gli riesce

Minaccia due giovani con una bottiglia di vetro, rapinando il monopattino a uno di loro, e tenta la fuga nascondendosi su un autobus di linea. La Polizia di Stato a Rimini ha arrestato per rapina aggravata. un uomo con numerosi precedenti. La vittima, che inseguiva il rapinatore in bicicletta, ha intercettato una Volante in servizio di controllo. Visti gli agenti, il malvivente ha abbandonato il monopattino e si è precipitato a bordo di un bus pieno di gente per confondersi tra la folla. I poliziotti sono saliti sul mezzo bloccando l'uomo, trovato ancora in possesso della bottiglia usata per l'aggressione. Ricostruita la dinamica e accertata la pericolosità sociale del soggetto, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Rimini.