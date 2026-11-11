Tentato omicidio a Riccione per un appartamento fantasma, a processo un 20enne

Tutto è nato da un appartamento fantasma e dal rifiuto della vittima di restituire gli 80 euro percepiti all'origine della cruenta aggressione che si verificò il 16 agosto del 2023 in pieno centro a Riccione, tra viale Virgilio e viale Ceccarini, nella quale un 21enne senegalese fu colpito con un paio di forbici da elettricista al torace, ad una mano e al femore da un connazionale di 17 anni, poi arrestato dai carabinieri della Perla Verde e trasferito nel carcere minorile di Bologna. La vittima, che riportò la perforazione di un polmone, fu ricoverata d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, quattro, cinque senegalesi, arrivati da Parma per trascorrere una breve vacanza per Ferragosto, scoprirono che l'appartamento che gli aveva affittato un connazionale per 80 euro, in realtà non esisteva. Così, contattarono il 20enne che aveva fatto loro da intermediario, pretendendo la restituzione della somma e un confronto con il presunto truffatore. Dopo essersi incontrati in pieno centro a Riccione, nacque un'accesa discussione degenerata all'improvviso. Il minorenne del gruppo di vacanzieri impugnò un paio di forbici da elettricista e si scagliò contro il presunto truffatore. All'arrivo dei carabinieri, il 17enne, indicato come l'autore materiale dell'aggressione, fu fermato e portato in caserma. Con lui anche l'intermediario che aveva messo in contatto il gruppo da Parma con la vittima. Per la Procura di Rimini, il 20enne senegalese, oggi a processo davanti al tribunale collegiale di Rimini per tentato omicidio e rapina, avrebbe partecipato attivamente all'aggressione, sottraendo al ferito anche il borsello che aveva con sé.

L'imputato, difeso dall'avvocato Michele Neri, ha sempre respinto le accuse fornendo un'altra versione: lui si sarebbe messo in mezzo nel tentativo di separare i contendenti ed evitare così che la situazione potesse degenerare. Questo pomeriggio (mercoledì) in aula è comparso il materiale esecutore, diventato nel frattempo maggiorenne. Sarebbe dovuto salire sul banco dei testimoni, ma non essendo stato possibile avere la certezza che abbia scontato in maniera definitiva la pena, il suo esame è stato rinviato al 10 febbraio, quando in aula verrà sentito anche l'imputato. In quell'occasione dovrebbe comparire anche anche la persona offesa - il presunto truffatore - che però ad oggi risulta irreperibile.