A Rimini 18 sottopassi illuminati e più sicuri grazie a progetto regionale

Passaggi più illuminati, percorsi più visibili e sicuri anche nelle ore serali e notturne, un servizio di Street tutor. Sono alcuni degli interventi che riguarderanno 18 sottopassi ciclopedonali di Rimini che sono rientrati nel progetto “Sottopassi Sicuri” che prevede un investimento complessivo di 320mila euro, di cui 256mila finanziati dalla Regione e 64mila dal Comune di Rimini. Previste anche azioni di prevenzione sociale e partecipazione civica, con il coinvolgimento dei Ci.Vi.Vo.

“Con questo Accordo interveniamo su luoghi della città attraversati ogni giorno da tante persone, migliorando la qualità degli spostamenti e la vivibilità degli spazi pubblici - afferma il presidente della Regione, con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale -. Investire sulla sicurezza significa anche questo: affrontare problemi concreti, che incidono sulla vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini, e restituire loro la possibilità di muoversi e frequentare la città con maggiore tranquillità. Per questo, come Regione, portiamo avanti un approccio integrato, che affianca alle attività di controllo e presidio del territorio, di competenza delle forze dell’ordine, interventi di riqualificazione e azioni di prevenzione sociale. Il potenziamento degli Street tutor, il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni e le iniziative di partecipazione civica sono parte di questo impegno, perché la sicurezza si costruisce anche attraverso la presenza e la partecipazione delle comunità. Continuiamo così a sostenere i Comuni con risorse e strumenti per realizzare progetti costruiti sulle esigenze dei territori, capaci di migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle persone”.

"Ringrazio il presidente de Pascale e la Regione Emilia-Romagna per avere condiviso concretamente la riflessione di base che è sottesa a questo intervento: se la sicurezza è un valore di comunità, allora è l'intera comunità a dover essere attivamente coinvolta nella sua costruzione - afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Tutto ciò fa discendere la concretizzazione del progetto che affronta l'argomento attraverso una serie di azioni integrate che vanno dal potenziamento dell'infrastrutturazione, al coinvolgimento delle scuole e dei gruppi di partecipazione volontaria, al consolidamento del servizio di controllo e monitoraggio del territorio già peraltro molto apprezzato dalla città nella sua prima, circostanziata applicazione di questi mesi. Sono progetti che, in linea con il lavoro fatto dall'amministrazione comunale di Rimini, rappresentano allo stesso tempo un obiettivo e un metodo in cui il problema viene affrontato da ogni versante, e dunque evitando di individuare una sola soluzione che poi, oltre ad essere poco efficace, fa perdere l'equilibrio di tutti gli interessi in campo”.