nel giorno di San Martino
Odore di gas in piazza a Santarcangelo, bombola messa in sicurezza
In foto: le bombole
di Redazione
1 min
A Santarcangelo, dove oggi si festeggia San Martino, intorno a mezzogiorno è stato segnalato odore di gas nella centrale piazza Ganganelli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Adrigas, la Polizia Locale e un'ambulanza in via precauzionale. Dalle verifiche è emerso che l'odore arrivava da una bombola del gas presente sulla piazza. L'area interessata è stata transennata e messa in sicurezza per le necessarie verifiche. Non si è trattato di perdite significative e la situazione è rimasta sotto controllo.
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