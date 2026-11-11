Impresa, profitto, etica. Lo sviluppo sostenibile al centro di un convegno

Un’impresa può dirsi davvero di successo se guarda soltanto al profitto? E quale responsabilità hanno oggi i professionisti nel garantire che le scelte economiche siano corrette, trasparenti e rispettose della persona e della società? Sono domande che toccano da vicino il mondo delle imprese, ma anche quello dei commercialisti, degli avvocati, dei magistrati e di quanti, a diverso titolo, accompagnano e controllano l'attività economica.

È attorno a questi interrogativi che si svilupperà il convegno «Lo sviluppo sostenibile, la responsabilità dei professionisti e la nuova prospettiva sociale», in programma giovedì 12 novembre 2026, alla Sala Manzoni di Rimini



L'iniziativa, giunta alla quindicesima edizione dell'evento dedicato alla trasparenza, è curata e moderata dal dottor Giancarlo Ferrucini, commercialista riminese, e promossa da AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti nazionale e sezione di Rimini, dalla rivista Orientamenti – Studi Economici Giuridici Sociali, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Forlì e dall'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Il tema è di grande attualità. La sostenibilità non riguarda più soltanto la dimensione ambientale, ma comprende la tutela dei diritti umani, la qualità delle relazioni sociali, la buona governance e la capacità delle imprese di rendere conto delle conseguenze delle proprie decisioni. In questo scenario cambia anche il ruolo dei professionisti, chiamati ad assumere responsabilità sempre più rilevanti nella garanzia della correttezza dei comportamenti imprenditoriali.

A introdurre i lavori sarà il magistrato Fabio Di Vizio, componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, che offrirà una riflessione sul cambiamento in atto nel rapporto tra professioni, diritto ed economia.

“L'ordinamento giuridico, nei diversi settori, affida in maniera crescente ai professionisti un ruolo proattivo nella garanzia dell'integrità dei comportamenti degli imprenditori. Sul versante della compliance tributaria, delle operazioni societarie e delle situazioni di crisi economica o di autentica insolvenza, il ruolo istituzionale dei professionisti è cresciuto esponenzialmente. Ciò ha mutato la portata dei doveri professionali, accentuando la dimensione pubblica delle attestazioni, delle certificazioni e degli adempimenti.

D'altronde, questa nuova dimensione giuridica, di rilievo pubblico e sociale, si accompagna all'emergere di nuovi valori perseguiti nell'esercizio delle imprese commerciali, non più focalizzate sulla sola massimizzazione del profitto, ma aperte alla considerazione della sostenibilità sociale: tutela dell'ambiente, dei diritti umani, delle relazioni sociali e buona governance.

L'emergere di questa dimensione etica e sociale delle imprese richiede al mondo professionale un deciso cambiamento culturale e deontologico, capace di sostenere questo processo. Un diritto senza etica rischia l'ineffettività non meno di un'etica senza regole”.

Una prospettiva che sarà approfondita attraverso il contributo di autorevoli esponenti della magistratura, dell'Università e del mondo ecclesiale.

Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, parlerà della Magnifica Humanitas di Leone XIV e dello sviluppo umano integrale. Il procuratore aggiunto della Repubblica di Rimini Stefano Celli affronterà il rapporto tra diritto ed etica, mentre il docente di Storia della Filosofia Nevio Genghini proporrà una riflessione sull'utilità sociale delle virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.

Tra i temi al centro della giornata anche il nuovo diritto societario e tributario, il ruolo degli organi di controllo, l'intelligenza artificiale, la continuità aziendale, il credito e l'inclusione sociale, la gestione sostenibile delle risorse economiche e i parametri ESG. Interverranno, tra gli altri, docenti delle Università di Perugia, Firenze, Bologna e Milano, professionisti ed esperti di diritto e crisi d'impresa.

Le conclusioni saranno affidate ad Alida Paluchowski, già presidente della Sezione Crisi d'Impresa del Tribunale di Milano.

Il filo conduttore dell'iniziativa è la necessità di ricomporre dimensioni che troppo spesso vengono considerate separate: diritto ed etica, economia e responsabilità, competenza professionale e bene comune. Una sfida che riguarda non soltanto le imprese, ma l'intera società.

Il convegno si svolgerà in presenza e sarà trasmesso anche in diretta webinar.

La partecipazione è gratuita