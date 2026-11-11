Contenzioso palestra Liceo Masina. Provincia paga 608mila € ma spera in recupero

L'odissea della palestra del liceo Giulietta Masina di Viserba non è ancora finita. Dopo avere atteso oltre dieci anni per vederla completata, ora arrivano anche pesanti contraccolpi legali. La provincia, infatti, è stata condannata a pagare la cordata di imprese a cui l'ente revocò l'appalto nel 2019, dopo che la stessa lo aveva vinto nel 2017. Il conto è importante: oltre 608mila euro e la provincia ha deciso di non impugnare la sentenza e quindi di pagare quello che il giudice ha stabilito. Ma potrebbe non essere la cifra totale: nella seduta di oggi, mercoledì, il Consiglio provinciale, infatti, ha approvato a maggioranza (contraria l’opposizione) la deliberazione di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ma ha anche deciso di difendere il proprio diritto a richiedere la restituzione dei soldi già versati alla cordata, che dovrebbero essere circa 70mila euro. Lo ha fatto approvando un emendamento che impegna la Provincia ad attivarsi subito, dando mandato per tutte le iniziative stragiudiziali e giudiziali necessarie.

"Le somme versate in corso d'opera sono risorse pubbliche - spiega il consigliere Giuliano Zamagni, con delega alla scuola -, e la Provincia metterà in campo tutte le azioni necessarie per tutelarle: su questo non arretreremo», dichiara Zamagni. «Nel processo abbiamo sostenuto con convinzione le ragioni dell'Ente in una causa oggettivamente difficile, come riconosce lo stesso giudice. La sentenza non ci ha dato ragione e un'istituzione le sentenze le rispetta, ma pagare quanto stabilito dal giudice non significa rinunciare a ciò che ci spetta".

Il Tribunale ha infatti accolto solo in parte le richieste delle imprese e ha compensato integralmente le spese di lite, motivando la decisione con l'"estrema complessità in fatto e tecnica" delle questioni affrontate e con l'"esito non facilmente prevedibile" della controversia, raggiunto solo all'esito di un'istruttoria che ha richiesto due consulenze tecniche d'ufficio. Durante i lavori la Provincia aveva già versato alle imprese alcune somme, a titolo di anticipazione e di primo stato di avanzamento: nei pagamenti disposti dalla delibera se ne terrà conto, perché le stesse risorse non vengano corrisposte due volte. Su questo, come su tutto ciò che le spetta, l'Ente difenderà le proprie ragioni in ogni sede.

"Resta l'amarezza per una vicenda che ha fatto attendere troppo a lungo gli studenti - conclude Zamagni - Oggi la palestra è a loro disposizione, e il nostro compito è chiudere questo capitolo tutelando fino in fondo gli interessi dell'Ente".