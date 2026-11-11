Il pudore alla prova del circo TV: cosa ci insegna il caso Ravagnani

di Eugenio Savino

assistente dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Rimini

Ripartendo dalla riflessione pubblicata online su "il Ponte", l'intervista-processo ad Alberto Ravagnani è diventata un caso aziendale, deontologico e di costume. Tra reprimende Rai, difese d'ufficio e dibattiti social, il pudore resta l'unica vera forma di resistenza.

Quello che era nato come un approfondimento sulle pagine online de il Ponte — focalizzato sull'intervista televisiva a Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani e sul prezioso richiamo di don Maurizio Patriciello al valore del pudore — si è trasformato nel giro di pochi giorni in un vero e proprio cortocircuito di sistema. Un caso che ha travalicato il singolo talk show pomeridiano per travolgere la Rai, l'Ordine dei giornalisti, le associazioni di tutela dei consumatori e persino la prima serata del sabato sera.

La reazione a catena esplosa nei giorni successivi — dalle note ufficiali di disappunto della Direzione Daytime della Rai al duro monologo con cui Milly Carlucci a Ballando con le stelle ha difeso il "membro di una famiglia aggredito", fino ai riferimenti amari dello stesso Ravagnani alle pressioni vissute persino nei camerini prima dell'andata in onda — dimostra una cosa fondamentale: la questione non era una semplice curiosità da gossip. In gioco c'era la misura del rispetto dovuto alla persona.

Spesso, nelle dinamiche della TV urlata e dell'auditel ad ogni costo, si smarrisce il confine fondamentale tra l'interesse pubblico e l'intrusione indiscreta nella sfera intima. Pretendere di trasformare un travaglio di coscienza o la ricerca spirituale in un interrogatorio degno di una serie tv in stile “true crime” non è giornalismo: è spettacolarizzazione della privacy. Quando la telecamera tenta di scardinare le difese dell'ospite per estorcere risposte ad effetto, non si fa informazione, ma si consuma una vera e propria violenza.

In questo scenario, a distanza di giorni, il richiamo di don Patriciello su Avvenire conserva e rafforza tutta la sua attualità: l'imbarazzo e la gentilezza mostrati da Ravagnani di fronte a domande incalzanti ed esplicite non sono stati segno di debolezza, ma un atto di dignità. Per una cultura mediatica che pretende di denudare tutto e subito, per poi passare ad un altro personaggio la cui vita è solo occasione di chiacchiericcio, il pudore non è analfabetismo emotivo: è la capacità di dire "questo spazio appartiene solo a me e a Dio e alle persone con cui mi sento libero e custodito per parlarne senza essere giudicato". In altre parole chiede una relazione di Bene, un clima di ascolto sincero, non giudicante, ma che sia capace di cogliere tutte le pieghe (spesso controverse) dell’anima.

Questo caso è molto interessante anche perché ha suscitato reazioni non scontate: il fatto che il pubblico, il web e perfino il mondo dello spettacolo abbiano reagito con fermezza a questa deriva è un segnale di salute morale. La Fede, la vocazione e le fragilità degli uomini non sono materiale da “macelleria televisiva”. E un'informazione che voglia dirsi tale ha il dovere di ricordare che la verità senza rispetto della persona diventa solo cinismo.