I carabinieri di Santarcangelo hanno arrestato in flagranza un 18enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato. Durante un normale servizio di controllo notturno in centro, i militari hanno sorpreso giovane mentre armeggiava furtivamente attorno a uno scooter Aprilia parcheggiato all'interno di una proprietà privata.

Nonostante il tentativo di fuga alla vista della pattuglia, il 18enne è stato prontamente bloccato e immobilizzato dagli operatori. Il motorino è stato recuperato e restituito immediatamente al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato posto temporaneamente in custodia cautelare. In seguito alla celebrazione del rito direttissimo, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto. Il suo difensore ha chiesto i termini a difesa e il neomaggiorenne, in attesa della prossima udienza, è tornato in libertà.