Il trasporto pubblico locale della costa riminese chiude l'estate 2026 con il 100% di utenti soddisfatti (voti compresi tra 6 e 10 su una scala da 1 a 10) e una valutazione media complessiva di 7,7. È quanto emerge dall'indagine annuale di Customer Satisfaction promossa dall'Agenzia Mobilità Romagnola (AMR) e realizzata da Scenari su un campione complessivo di 2.500 passeggeri intervistati tra luglio e agosto, di cui 1.071 nel solo territorio di Rimini (559 sul servizio urbano, 450 sul Metromare e 62 sull'extraurbano).

A trainare le performance del bacino riminese è soprattutto il Metromare, che conquista il voto medio più alto dell'intera Romagna toccando quota 8,4 (in ulteriore crescita rispetto all'8,2 dell'estate 2025). Le linee extraurbane raggiungono una media di 8,2, mentre il servizio urbano si attesta sul 7,0. Nel confronto nazionale elaborato da Scenari su un panel di operatori omogenei, la Costa Riminese si posiziona al 100° percentile – vertice assoluto della graduatoria – in tutti e cinque i macro-indicatori chiave analizzati: soddisfazione complessiva, comfort, regolarità, informazioni e sicurezza.

Sui mezzi riminesi viaggiano giovani, pendolari e digitali L'analisi demografica fotografa un'utenza a prevalenza maschile (57,1%) e decisamente giovane: le fasce d'età tra i 20 e i 35 anni rappresentano la maggioranza dei viaggiatori (35,4% tra i 26 e i 35 anni, 24,7% tra i 20 e i 25), con picchi superiori all'85% sul servizio urbano. Guardando alla serie storica 2019-2026, la quota di giovani adulti (21-29 anni) sulla costa riminese è più che quadruplicata, passando dal 14,2% al 60,1%. Accanto all'88,1% di passeggeri italiani, si conferma rilevante la presenza di turisti internazionali, che raggiungono il 33,9% sulle linee urbane e il 23,3% sul Metromare.

A differenza di altri tratti della riviera caratterizzati da spostamenti prevalentemente occasionali, nel Riminese il bus e il Metromare sono utilizzati con grande regolarità da lavoratori (63,6% impiegati) e studenti (9,8%): il 32,1% li prende 3-4 giorni a settimana e il 23,4% tutti i giorni (con una punta del 40,4% di frequenza quotidiana sul Metromare). Di conseguenza, l'abbonamento (mensile o annuale) si conferma il titolo di viaggio più scelto sia sull'urbano (66%) sia sul Metromare (59,1%). Il territorio riminese guida inoltre la transizione digitale dell'intera Romagna: conosce e utilizza regolarmente app smartphone o pagamenti contactless a bordo il 94,5% degli utenti urbani, il 98,2% degli extraurbani e il 91,7% dei passeggeri del Metromare.

Nel dettaglio degli otto macro-fattori valutati, la Costa Riminese ottiene giudizi superiori al 7,5 in ogni ambito: svettano con 7,7 il comfort di viaggio, l'attenzione verso il cliente, la disponibilità dei titoli di viaggio e l'attenzione alle problematiche ambientali, seguiti dagli aspetti relazionali del personale (7,6) e da organizzazione, sicurezza e servizio informazioni e reclami (7,5). L'analisi statistica individua infine le priorità su cui concentrare i futuri investimenti per consolidare ulteriormente il servizio: la tempestività delle informazioni all'utenza su eventuali modifiche o emergenze, la sicurezza a bordo e alle fermate e l'organizzazione complessiva delle corse.