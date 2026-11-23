LE CANDIDATURE ERANO 89
Empirìa a Rimini: premiate le 7 migliori startup della seconda edizione
In foto: i premiati
di Redazione
1 min
Si è conclusa con il Demo Day di Rimini la seconda edizione di Empirìa - Romagna Marche Crea Impresa, il percorso d'incubazione promosso da Crédit Agricole Italia con Wylab e Le Village by CA Triveneto. Delle 13 startup finaliste, 7 hanno ottenuto premi in denaro, incubazione o accelerazione davanti a imprese e investitori.
A conquistare i riconoscimenti sono stati Ezon (5.000 euro da Confindustria Romagna), FedeMorgana (2.000 euro dalla Fondazione Carifano e 6 mesi d'incubazione con CesenaLab), FruitKount (6 mesi d'incubazione con CesenaLab), Prefe, Pragmatica.ai e FLEAi (accelerazione con Le Village by CA Triveneto) ed eMomentum (miglior pitch).
Nato lo scorso marzo e sostenuto da una rete di partner industriali, fondazioni e associazioni del territorio, il programma ha registrato 89 candidature (su oltre 500 progetti analizzati), 9 studenti coinvolti tramite Call for Talents, 21 workshop, 4 masterclass e oltre 115 ore di mentorship. Il Demo Day ha alternato i pitch da tre minuti agli incontri Speed Date con le aziende partner.
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