Con i dati ancora provvisori di ottobre sull'imposta di soggiorno, a Rimini il numero dei pernottamenti dei primi 10 mesi del 2026, 7.446.052 (seppur ancora parziale) ha già superato il totale dell'intero 2025 (7.380.304) e del 2024 (7.287.256). L'aumento sui primi dieci mesi del 2025 è del + 6,21 per cento, e il più 7% del singolo mese di ottobre allunga così la striscia positiva cominciata con l'estate: Maggio + 21,7%, Giugno + 0,27%, Luglio + 8,05%, Agosto + 3,58%, Settembre + 8,86%. Tutti i mesi del 2026 chiudono comunque in crescita.

Rispetto al 2023, il guadagno è di 1.057.818 pernottamenti (+16,5 per cento). Rispetto al 2025 la crescita si attesta su 435.513 pernottamenti dichiarati. A Rimini l’Imposta di Soggiorno nei primi 10 mesi ha già garantito un gettito di oltre 800mila euro in più rispetto al 2025. Destinati soprattutto al finanziamento degli eventi di fine anno.

Commenta il sindaco Sadegholvaad: "A Rimini si è giovato del forte incremento delle presenze estere e della crescita rispetto al 2025 anche del comparto italiano, nonostante la contrazione dei consumi ormai accertata. Il fatto da rimarcare è come non vi sia stata stagione in cui non sia stata registrata una crescita, piccola o grande. I dati di ottobre dimostrano la solidità del settore fieristico in un autunno che da sempre è caratterizzato da fiere, eventi culturali". In attesa del turismo di fine anno per il quale i primi segnali sono positivi.