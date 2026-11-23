Per tre giorni Rimini torna a essere la capitale italiana della mobilità condivisa e sostenibile. Dal 24 al 26 novembre la Fiera ospita la dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA, AN.BTI Confcommercio e con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility.

L’appuntamento richiama operatori, istituzioni, aziende, costruttori di autobus, startup e professionisti da tutta Italia e dall’estero ed è una delle principali occasioni di confronto nazionale su trasporto pubblico, mobilità elettrica, digitalizzazione e nuove professioni del settore.

All’esposizione si affianca un programma di convegni, incontri e networking per delineare gli scenari della mobilità dei prossimi anni.

All’edizione 2026 sono attese oltre cento aziende dell’intera filiera della mobilità, dai produttori di autobus ai fornitori di tecnologie digitali, dagli operatori ferroviari alle piattaforme di sharing mobility. La presenza di costruttori, operatori e decisori pubblici conferma Rimini come luogo privilegiato di confronto per un settore al centro di una delle transizioni più importanti degli ultimi decenni.

«IBE 2026 fotografa un settore in profonda evoluzione, chiamato a superare la frammentazione dei servizi e a costruire un sistema di mobilità sempre più integrato», commenta Alessandra Astolfi, global exhibition director Green & Technology di IEG. «TPL, sharing mobility, ferrovia e servizi a domanda sono componenti di un unico ecosistema, nel quale il bus mantiene un ruolo centrale per la sua capacità di connettere territori, servizi e persone».

Tra i protagonisti dell’area espositiva, i grandi nomi dell’industria europea dell’autobus: Daimler Buses, IVECO BUS, MAN, Scania, Volvo Buses e Irizar, insieme a Isuzu Bus, King Long, Otokar, VDL Bus Group, Temsa e BMC. Nuovi ingressi: Menarini, Rampini, Yutong e Alfabus. Per gli operatori, l’occasione di vedere da vicino le ultime soluzioni per il trasporto passeggeri, con attenzione ai veicoli elettrici e alla sostenibilità.

Presenti anche i grandi protagonisti della mobilità e delle infrastrutture: RFI, Trenitalia, Tper, Start Romagna, ATAC e SETA, insieme a numerose aziende di sharing mobility e mobilità digitale. Un quadro che riflette la tendenza verso l’integrazione tra differenti modalità di trasporto, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi più efficienti e accessibili.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’intermobilità, ovvero la capacità di mettere in relazione autobus, treni, sharing mobility e piattaforme digitali in un unico sistema integrato. Il tema sarà al centro della sessione inaugurale con la presentazione del Rapporto Future Ways sulla mobilità condivisa in Italia, sviluppato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. È uno degli appuntamenti più attesi dagli operatori per leggere dati e tendenze e capire le prospettive del mercato.

Il programma affronterà anche l’intelligenza artificiale nei trasporti, la gestione delle flotte, la mobilità nelle aree interne, la transizione energetica, la guida autonoma e i sistemi di trasporto a chiamata. Particolare attenzione sarà dedicata alla figura del Mobility Manager e alle strategie di enti pubblici e aziende per ridurre traffico, emissioni e congestione urbana.

Tra i momenti più attesi, la cerimonia di assegnazione del “Bus of the Year 2027 – Intercity Edition”. Per la prima volta questo riconoscimento internazionale, tra i più autorevoli nel settore del trasporto passeggeri su gomma, viene assegnato in Italia. A Rimini arriveranno giornalisti specializzati e i principali costruttori europei.

L’Innovation District ospiterà startup, imprese emergenti, investitori e centri di ricerca per sviluppare nuove idee e soluzioni per la mobilità. All’interno dell’area, il “Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione” e la “Call for Start-Up”, che dà visibilità ai progetti più promettenti del settore.

Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni e alla formazione professionale. In programma eventi rivolti agli studenti e iniziative per valorizzare le professioni della mobilità, a partire dalla figura dell’autista, oggi molto richiesta. L’obiettivo è avvicinare i giovani a un settore in profonda trasformazione che offre nuove opportunità occupazionali.

A rendere ancora più internazionale la manifestazione, il nuovo accordo triennale con EIT Urban Mobility, organismo dell’European Institute of Innovation and Technology. La partnership rafforza il dialogo tra aziende, startup, città e istituzioni europee impegnate nello sviluppo di modelli di mobilità urbana sostenibile. Per Rimini la manifestazione è un’occasione per confermarsi punto di riferimento nazionale nel dibattito sul futuro della mobilità, un settore strategico per lo sviluppo sostenibile di città e territori.

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