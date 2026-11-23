Misano Adriatico festeggia i 100 anni di Livia Magnani. Nella festa insieme alla sua famiglia, a portarle gli auguri dell'amministrazione comunale e della la comunità misanese è stato il Sindaco Fabrizio Piccioni.

Nata a Coriano nel 1926 e cresciuta a Riccione, Livia è legata a una pagina importante della storia turistica di Misano. Nel 1950, poco dopo il matrimonio con il misanese Bruno Maioli, aprì, nella piazzetta di Misano Mare, il primo bar sulla spiaggia, dove oggi si trova la Lanterna Rossa. Nel 1961, contribuì anche alla costruzione di Villa Maria Teresa a Misano Brasile, diventata successivamente Hotel Capitol, una delle prime strutture alberghiere di Misano Mare. Un compleanno festeggiato insieme a una grande famiglia: i figli Teresa ed Euro, con i rispettivi coniugi, sei nipoti e otto pronipoti, con un altro in arrivo.