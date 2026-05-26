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piccola e dinamica realtà

Teatro, orto e inglese. Tanti progetti alla scuola primaria Gabelli di Misano

In foto: I frutti del piccolo orto curato dagli alunni
I frutti del piccolo orto curato dagli alunni
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Redazione
   
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Si è concluso con lo spettacolo "Avventure sull'isola che non c'è", portato in scena dalle classi prima seconda e quarta, il progetto teatro che ha coinvolto la Scuola Primaria Gabelli, nel quartiere La Cella, dell'istituto comprensivo di Misano Adriatico. Gli alunni e le alunne si sono esibiti al teatro Astra sabato 23 maggio con prove di canto delle classi terza e quinta e hanno portato in scena quello che hanno appreso nei mesi di laboratorio, guidati dall'esperta Veronica Esposito.  Ma quello del teatro non è stato l'unico progetto che ha coinvolto la piccola ma dinamica scuola di quartiere. I bimbi hanno potuto far crescere le loro competenze in inglese grazie ad un corso con un'insegnante madrelingua, si sono sporcati le mani grazie ad "Edu Green" in cui si è gestito un orto, i cui prodotti sono stati venduti ad offerta libera, con Progetto Natura si sono dati all'arte del riciclo e hanno imparato a riconoscere le erbe selvatiche, che hanno cucinato durante una uscita didattica allo IAL. Tante possibilità per assaporare, provare, imparare che hanno reso l'anno scolastico ricco di esperienze da mettere nello zaino delle competenze. 

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