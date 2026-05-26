Lola Fabbri: testimonianze dalla seconda missione della Flottilla

Lola Fabbri la skipper riminese attivista della Global Sumud Flottilla, bloccata e arrestata in acque internazionali dall'esercito Israeliano, sarà ospite allo spazio Casa Madiba Network in Via Dario Campana, 59/F mercoledì 27 maggio alle ore 18.30

"I loro racconti - scrivono gli attivisti di Casa Madiba nel presentare l'appuntamento - denunciano un trattamento brutale subito durante l'abbordaggio e la detenzione, comprese violenze fisiche, percosse, abusi di ogni genere sessuali e l'uso di "panic room". Le violenze subite dalle attiviste e dagli attivisti della GSF è la punta di un iceberg rispetto alla quotidianità di vita della popolazione palestinese".

L'incontro si svolgerà durante la mostra mercato “I e le custodə del cibo”.

Dalle ore 18:30 PIZZERIA SOCIALE attiva