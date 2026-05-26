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RADICI NEGLI ANNI '20 E '30

Coriano, il panificio “La Chesa de Pen” diventa Bottega storica

In foto: Il riconoscimento insieme al sindaco Ugolini
Il riconoscimento insieme al sindaco Ugolini
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Redazione
   
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Questa mattina il Comune di Coriano ha celebrato il riconoscimento di nuova bottega storica al panificio “La Chesa de Pen di Morri Leo & C. s.n.c.”, in via Garibaldi 60, presente nello stesso locale da oltre cinquant’anni. Si tratta della terza bottega storica a Coriano. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore Anna Pazzaglia e l’assessore Anna Pecci che hanno voluto festeggiare insieme ai titolari questo importante traguardo. Il panificio è infatti conosciuto e apprezzato dai corianesi per le sue specialità: dai maritozzi con l’uvetta alla ciambella, fino al pane toscano e ai panini all’olio e con olive, insieme a tanti altri prodotti della tradizione.

La storia del forno affonda le proprie radici negli anni ’20 e ’30 del Novecento, come testimoniano i documenti storici conservati negli archivi comunali, che raccontano una lunga tradizione artigianale arrivata viva fino ad oggi. Nel corso del tempo la titolarità è passata da Santini Michele a Morri Agostino, poi a Carlo Casadei, fino all’attuale gestione della famiglia Morri.

Il riconoscimento di bottega storica viene attribuito alle attività che svolgono la stessa attività nello stesso luogo da almeno cinquant’anni, conservando caratteristiche storiche, identità e continuità con la tradizione locale. 

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