Minorenni con lame a seguito. Due arresti dei Carabinieri a Riccione

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato, in distinte operazioni, due 17enni.

Il primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di sabato in stazione, dove i Carabinieri hanno controllato un gruppo di giovani appena scesi da un treno proveniente da Bologna. Durante l’ispezione, uno dei ragazzi, un 17enne cittadino marocchino residente in provincia di Arezzo, ha mostrato un evidente stato di agitazione che ha spinto i militari ad approfondire la verifica sul suo zaino. Dentro c'erano un passamontagna nero e, nascosto tra gli indumenti, un pugnale con lama fissa di 23 centimetri e dorso seghettato. Il ragazzo ha tentato la fuga a piedi ma è stato inseguito e subito bloccato grazie al coordinamento tra i militari sul posto e la Centralo Operativa.

Il secondo arresto è scattato notte in Piazzale Roma, dove un’altra pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Durante le ricerche i militari hanno notato un giovane che tentava di occultare un oggetto metallico all’interno dei pantaloni. Il ragazzo, un 17enne residente in provincia, ha reagito al controllo dei Carabinieri con spintoni cercando la fuga. Bloccato in sicurezza, il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 25 centimetri, dotato di sistema di bloccaggio della lama.

Entrambi i giovani venivano condotti presso gli uffici della Compagnia di Riccione per le formalità di rito e, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Bologna, riaffidati ai rispettivi genitori in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. I coltelli sono stati sottoposti a sequestro.