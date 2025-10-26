Tassare le banche o normare le remunerazioni sui conti degli italiani?

L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

di Carlo Alberto Pari



Una buona parte dell’attuale manovra finanziaria, recupera, o meglio, dovrebbe recuperare risorse dalle banche, che negli ultimi anni, in linea di massima, hanno

realizzato utili eclatanti. Le banche, in generale, a differenza del passato, quando erano meno improntate sulla vendita di prodotti finanziari ed assicurativi e molto

più sulla raccolta e sulla gestione del credito, non sembrano particolarmente amate dalla maggioranza dell’opinione pubblica, quindi, a livello di consenso politico, una tassazione supplementare potrebbe persino risultare accattivante. Di certo, individuare e penalizzare gli “extra profitti” non è di facile oggettività, apparirebbe persino una beffa nei confronti delle persone fisiche, che di converso, hanno una discutibile progressività fiscale, visto che l’aliquota massima IRPEF è la stessa, per chi guadagna qualche decina di migliaia di euro o milioni, malgrado l’art. 53 della Costituzione, che cita testualmente: “……. il sistema tributario è “informato a criteri di progressività" .

A mio modesto avviso, ciò che invece si dovrebbe fare e non si è fatto, è imporre una remunerazione minima sui conti e depositi degli italiani, riparametrata ai tassi che applica la Banca Centrale Europea sui depositi. Per anni infatti, nonostante l’elevata inflazione e di fronte ad un significativo tasso sui depositi elargito dalla Banca Centrale Europea, molte banche hanno remunerato a zero o poco oltre i conti correnti, che in Italia, mediamente, superano di gran lunga i 1.000 miliardi di depositi. Di fronte a tutto questo, appare evidente chi ha contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli utili. Ancora una volta, la Costituzione

sembrerebbe sbeffeggiata, infatti, l’articolo 47 cita testualmente: “ La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme,...” , ma nessuno è intervenuto per normare. Qualcuno sostiene che il conto corrente non è una forma di investimento. Può essere vero, ma è sicuramente una forma di risparmio,

visto che si depositano denari per le necessità non immediate.

Ecco allora le domande e la riflessione che propongo ai lettori. In anni di elevata inflazione con tassi della BCE sui depositi assai importanti, la remunerazione sui

conti correnti a zero o poco oltre, era ed è a vostro avviso corretta? Visto che la mancata o carente remunerazione sui conti correnti è assolutamente legale, chi

dovrebbe legiferare in merito, ha tutelato il risparmio? Anziché tassare le banche, non sarebbe corretto imporre la giusta remunerazione sui risparmi depositati sui

conti degli italiani? Le risposte non appaiono complesse, ma dal latino potrebbe arrivare un piccolo aiuto: “deterior surdus eo nullus qui renuit audire", ergo, “nessun sordo è peggiore di colui che rifiuta di ascoltare”.