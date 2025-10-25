Entra in un hotel forzando la porta poi si nasconde sotto le lenzuola. Arrestato

Un cittadino algerino è stato arrestato dalla Polizia per essersi introdotto abusivamente in un hotel ed aver provato ad impossessarsi di qualcosa all’ interno dell'edificio. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione del titolare avvenuta dopo l'attivazione dell'allarme antiintrusione e grazie alle telecamere di videosorveglianza che mostravano un soggetto nella reception. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha tentato di scappare nei piani superiori ma una volta scoperto nella mansarda, sotto un letto coperto da alcune lenzuola, è stato accompagnato in Questura. Gli agenti lo hanno anche trovato in possesso di una pinza in metallo, che è stata poi sequestrata, tenuta all’ interno della tasca della felpa. L'algerino è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per porto d’ armi e detenzione di oggetti atti ad offendere.



