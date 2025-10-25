  
Indietro
menu
menu

Cinema e cultura

"Occhio di donna" e "Cortometraggi al Cinema" : i nuovi appuntamenti al Fulgor

In foto: il cinema Fulgor
il cinema Fulgor
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 25 Ott 2025 17:52 ~ ultimo agg. 18:07
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

 Il Cinema Fulgor prosegue il suo viaggio tra i linguaggi del cinema con due appuntamenti dedicati rispettivamente al cinema delle donne e ai cortometraggi d’autore. Lunedì 27 ottobre alle ore 21 appuntamento con la rassegna “Occhio di Donna – Visioni ribelli, pioniere e rivoluzionarie dietro la macchina da presa”, a cura di Elisa Luchetta. In programma Je, tu, il, elle (1974) di Chantal Akerman, uno dei film più radicali e liberi della storia del cinema femminile. Girato in bianco e nero, con tempi dilatati e una narrazione essenziale, il film mette in scena corpo, desiderio e isolamento in una forma inedita e dirompente. Martedì 28 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 circa, torna invece l’appuntamento con “Cortometraggi al Cinema – Aperitivo Corto”, che rende omaggio al genio visionario di David Cronenberg. Tre corti d’autore per esplorare il lato più oscuro e inquieto del suo cinema, dove corpo, tecnologia e identità si fondono in un linguaggio inconfondibile: From the DrainThe Lie ChairFour Unloved Women, Adrift on a Purposeless Sea, Experience the Ecstasy of Dissection.

 

 

Altre notizie
una volante della polizia di Stato
Controlli e sicurezza

Entra in un hotel forzando la porta d’ingresso. Arrestato un algerino
di Redazione
la rotatoria
Lavori pubblici

Nuovo percorso ciclopedonale a Misano
di Redazione
da un'immagine di Anastasia Shuraeva per Pexels
'esecuzione complessa'

Canile Talamello. Unione Valmarecchia: lavori affidati ma necessarie modifiche
di Redazione
il parcheggio interrato
obiettivo estate 2026

Parcheggio Marvelli: avanzano i lavori sottoterra e progettazione della piazza
di Redazione
FOTO
Bellaria Igea Marina cantiere lungo il fiume Uso
Lavori strutturali

Bellaria-Igea Marina : 3,5 milioni per la messa in sicurezza del fiume
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO