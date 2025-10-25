"Occhio di donna" e "Cortometraggi al Cinema" : i nuovi appuntamenti al Fulgor

Il Cinema Fulgor prosegue il suo viaggio tra i linguaggi del cinema con due appuntamenti dedicati rispettivamente al cinema delle donne e ai cortometraggi d’autore. Lunedì 27 ottobre alle ore 21 appuntamento con la rassegna “Occhio di Donna – Visioni ribelli, pioniere e rivoluzionarie dietro la macchina da presa”, a cura di Elisa Luchetta. In programma Je, tu, il, elle (1974) di Chantal Akerman, uno dei film più radicali e liberi della storia del cinema femminile. Girato in bianco e nero, con tempi dilatati e una narrazione essenziale, il film mette in scena corpo, desiderio e isolamento in una forma inedita e dirompente. Martedì 28 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 circa, torna invece l’appuntamento con “Cortometraggi al Cinema – Aperitivo Corto”, che rende omaggio al genio visionario di David Cronenberg. Tre corti d’autore per esplorare il lato più oscuro e inquieto del suo cinema, dove corpo, tecnologia e identità si fondono in un linguaggio inconfondibile: From the Drain, The Lie Chair, Four Unloved Women, Adrift on a Purposeless Sea, Experience the Ecstasy of Dissection.