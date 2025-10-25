Nuovo percorso ciclopedonale a Misano

È stato inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di Via Grotta che rende effettivo il collegamento in sicurezza, per pedoni e ciclisti, nel tratto compreso tra la rotatoria sulla Statale 16 e la nuova rotonda posta all’incrocio con le vie Primo Maggio e Marecchia, a Villaggio Argentina. I lavori per la realizzazione del progetto, ammontano a 700.000 euro, di cui 500.000 finanziati attraverso le risorse regionali. “Prosegue il progetto che, come amministrazione comunale, abbiamo elaborato per potenziare i collegamenti tra le frazioni e la zona centrale di Misano – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni - con l’obiettivo di creare percorsi ciclopedonali per la mobilità in sicurezza di pedoni e ciclisti. In questo caso, abbiamo creato una rotonda che, oltre a smistare il traffico, serve a rallentare la percorrenza su Via Grotta e a ridurre la velocità, una delle principali cause di problemi e incidenti. Si tratta di un intervento complessivo di messa in sicurezza che migliora la vivibilità delle frazioni e il collegamento delle stesse”.