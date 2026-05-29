Salute mentale, Buon riscontro per l'evento benefico al Rockisland

Ha avuto un buon riscontro l'evento benefico svoltosi nei giorni scorsi al Rockisland, sul molo di Rimini, per sostenere le attività di "Noi liberamente insieme / Progetto Itaca" che si occupa di salute mentale sul territorio. Tra i suoi impegni anche la gestione del centro diurno di via Arturo Graf, una struttura fondamentale per la riabilitazione psicosociale di persone con disturbi psichici. Parallelamente, l'associazione promuove programmi di informazione, prevenzione e supporto rivolti sia agli utenti sia alle loro famiglie.

​L'iniziativa, un mix di solidarietà, alta cucina e intrattenimento, è stata arricchita dalla cena stellata ideata dallo chef Riccardo Agostini in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini guidati dal professor Luca Zannoni. A completare la serata l'esibizione del giovanissimo pianista Denis Oppido e del Bossa Mossa Quartet e le performance degli illusionisti Marco Magic e Lyon Harvey. presenti anche i sindaci di Rimini e Riccione e la fondatrice dell'Associazione nazionale, Ughetta Radice Fossati.

​Dall'associazione il ringraziamento ai partner dell'evento e ai partecipanti: grazie alle loro donazioni verrà data continuità ai progetti futuri sul territorio.

