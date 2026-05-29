  
Indietro
menu
menu

Progetto Itaca

Salute mentale, Buon riscontro per l'evento benefico al Rockisland

In foto: l'evento del Progetto Itaca
l'evento del Progetto Itaca
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha avuto un buon riscontro l'evento benefico svoltosi nei giorni scorsi al Rockisland, sul molo di Rimini, per sostenere le attività di "Noi liberamente insieme / Progetto Itaca" che si occupa di salute mentale sul territorio. Tra i suoi impegni anche la gestione del centro diurno di via Arturo Graf, una struttura fondamentale per la riabilitazione psicosociale di persone con disturbi psichici. Parallelamente, l'associazione promuove programmi di informazione, prevenzione e supporto rivolti sia agli utenti sia alle loro famiglie.  
​L'iniziativa, un mix di solidarietà, alta cucina e intrattenimento, è stata arricchita dalla cena stellata ideata dallo chef Riccardo Agostini in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini guidati dal professor Luca Zannoni. A completare la serata l'esibizione del giovanissimo pianista Denis Oppido e del Bossa Mossa Quartet e le performance degli illusionisti Marco Magic e Lyon Harvey. presenti anche i sindaci di Rimini e Riccione e la fondatrice dell'Associazione nazionale, Ughetta Radice Fossati.  
​Dall'associazione il ringraziamento ai partner dell'evento e ai partecipanti: grazie alle loro donazioni verrà data continuità ai progetti futuri sul territorio.
 

Altre notizie
Trottole alle Befane
Anche martedì 2 giugno

Sfide, spin e divertimento alle Befane con il Beyblade X Tournament
di Icaro Sport
FOTO
Il Bluenext Sailing Team
Con TP52 Blue e WB IX

Lo Yacht Club Rimini pronto per la Range Rover Sardinia Cup 2026
di Icaro Sport
FOTO
Gianni Mattioli
Fu sottosegretario e ministro

Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO