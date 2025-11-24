  
dal 29 novembre

Sul ghiaccio coi pattini: Riccione apre il Lungomare Ice Park

In foto: la pista
la pista
di Redazione   
Lun 24 Nov 2025 13:25 ~ ultimo agg. 13:30
Pattinare sul ghiaccio a Riccione a pochi metri dalla spiaggia e dal mare, grazie al Lungomare Ice Park che con i suoi 1.650 metri quadrati è la pista di pattinaggio più grande d'Italia. L’apertura ufficiale al pubblico sarà infatti sabato 29 novembre quando, dopo l’atteso spettacolo di inaugurazione alle ore 17, grandi e piccoli potranno indossare i pattini e scivolare lungo il tracciato della pista godendosi il lungomare da una prospettiva diversa e insolita. Aperti, accanto alla pista, anche due chioschi dove i pattinatori potranno godersi una pausa dolce o salata.

A completare lo scenario, anche quest’anno, la ruota panoramica “Riviera Christmas View”, che già da alcune settimane offre una vista sulla Riviera illuminata, rendendo l’intero Lungomare un vero e proprio parco natalizio a cielo aperto. La pista di pattinaggio sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 21, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24 e il 25 dicembre dalle 15 alle 24. Il costo per un’ora di pattinaggio, con il noleggio dei pattini incluso, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini al di sotto dei 140 centimetri di altezza. Per i più piccoli sono a disposizione i “pinguini tutor” con un costo aggiuntivo di 4 euro per rendere l’esperienza sul ghiaccio ancora più sicura e piacevole. 

 

