  
Indietro
menu
menu

a gennaio sigep world a Rimini

Osservatorio Sigep sul Natale 2025: panettoni oltre la tradizione

In foto: panttone artigianale
panttone artigianale
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 24 Nov 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Quali tendenze guidano il Natale che sta arrivando? Come cambia il consumo di dolci in Europa? A rispondere, come ogni anno, è l’Osservatorio Sigep Natale, la lente con cui Italian Exhibition Group osserva il mercato in vista di Sigep – The World Expo for Foodservice Excellence, il salone internazionale dedicato a pasticceria, gelateria, panificazione, cioccolato, caffè e pizza, alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026. Il termometro del mercato parla chiaro: nonostante la lieve contrazione delle visite nel fuori casa (-0,6%), in Europa il dolce continua a crescere e a guadagnare spazio.

“Negli ultimi dodici mesi, nei cinque principali Paesi europei, sono stati consumati 3,2 miliardi di dessert fuori casaLa categoria cresce del 6% in Europa e in Italia registra un +2,3%, a conferma che il dessert resta un piacere irrinunciabile, anche in un contesto di economie più prudenti” — spiega Matteo Figura, esperto del settore Out of Home e direttore Foodservice di Circana Italia.

A leggere i dati non solo cresce il consumo, ma anche l’attenzione verso il prodotto artigianale. Lo conferma il maestro pasticciere veneto Luigi Biasettoaccademico AMPI e membro Relais Dessert: “Nonostante il minor potere d’acquisto, il dolce resta un rifugio. A ottobre ‘25 si è registrato un +28% sui lievitati rispetto al ‘24 e all’estero i risultati sono straordinari: +28% a Parigi, +40% a New York, +80% a Hong Kong. Per il Natale 2025 presentiamo un panettone ‘superfood’ con farina integrale, semi, miele al timo e curcuma, insieme a una versione con ricotta, fichi e noci perfezionata attraverso lunghi test di invecchiamento”.

Denise Vagnipasticciera riminese emergente, racconta una nuova direzione del panettone, verso una degustazione sempre più personalizzata: “La tendenza di quest’anno vede il panettone evolversi in un dessert più ricco e coinvolgente, capace di offrire un’esperienza multisensoriale. I clienti amano personalizzare la fetta con la sac à poche servita a parte e riempita con cremino di pistacchio, di nocciola o caramello salato: un gesto semplice che trasforma la degustazione e porta la tradizione in una dimensione più interattiva e creativa”.

Altre notizie
Droghini e l'assessora Zoffoli
'sindaco per un giorno'

La festa per i 103 anni di Giuseppe Droghini, il riccionese più longevo
di Redazione
il foyer del Galli
lavori per 160mila euro

Completato il restauro del foyer del Teatro Amintore Galli
di Redazione
Rapporto Cittadinanzattiva

Rifiuti, a Rimini cala la produzione pro capite ma la Tari resta da record
di Redazione
sindacati soddisfatti

Metalmeccanici. Nel nuovo contratto aumento salariale e prove di orario ridotto
di Redazione
Punta de L'Est
dal 25 al 30 novembre

Amarcort Film Festival. Al via la 18° edizione con anteprima di 'Punta de l'Est'
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO