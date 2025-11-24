  
lavori per 160mila euro

Completato il restauro del foyer del Teatro Amintore Galli

In foto: il foyer del Galli
il foyer del Galli
di Redazione   
Lun 24 Nov 2025 12:29
Si sono conclusi i lavori di restauro e valorizzazione del foyer del Teatro Amintore Galli. L'intervento, che ha interessato l'intero ambiente, si è svolto mantenendo la piena funzionalità della struttura, permettendo al Galli di continuare senza interruzioni la propria attività. Partiti nel maggio 2025 i lavori hanno riguardato le componenti decorative e strutturali: dal controsoffitto in camera canna ai lacunari, dalle colonne agli stucchi, fino agli intonaci e alle preziose pitture parietali.

L'intervento è stato realizzato dalla ditta Etra Restauri S.n.c., con un investimento complessivo di circa 160.000 euro, finanziati dal Comune di Rimini nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria degli edifici culturali.

