Rifiuti, a Rimini cala la produzione pro capite ma la Tari resta da record
A Rimini diminuisce la produzione procapite di rifiuti, pur restando tra le più alte della Regione, cresce la raccolta differenziata (che però resta la più bassa) e si conferma elevata la Tari (solo a Ferrara si paga di più). Questi, in sintesi, i dati che emergono dall'Osservatorio Prezzi&Tariffe di Cittadinanzattiva.
La Regione Emilia Romagna segna nel 2025 una crescita media della Tari del 3,2% che porta la spesa a 284 euro. A Rimini la spesa media è invece ben più alta, 328 euro, con un aumento del 5,9% sul 2024.
FOCUS EMILIA ROMAGNA
|
Regione
|
Comune
|
Tari 2025
|
Tari 2024
|
Variazione
|
Emilia Romagna
|
Bologna
|
294 €
|
287 €
|
2,2%
|
Cesena
|
246 €
|
242 €
|
1,9%
|
Ferrara
|
341 €
|
300 €
|
13,8%
|
Forlì
|
265 €
|
258 €
|
2,8%
|
Modena
|
258 €
|
294 €
|
-12,3%
|
Parma
|
281 €
|
265 €
|
6,3%
|
Piacenza
|
282 €
|
275 €
|
2,5%
|
Ravenna
|
261 €
|
274 €
|
-4,7%
|
Reggio E.
|
284 €
|
247 €
|
15,1%
|
Rimini
|
328 €
|
310 €
|
5,9%
|
Media
|
284 €
|
275 €
|
3,2%
In Regione la produzione procapite di rifiuti si attesta in media a 639,2 kg per abitante mentre a Rimini arriva (a causa anche dell'impatto turistico) a 695 kg. La raccolta differenziata invece nel riminese (dati 2023) è al 66,8% fanalino di coda in Emilia Romagna dove la media è del 77,1%.
|
Regione
|
Comune
|
Produzione pro-capite RU
|
RD 2023
|
Emilia Romagna
|
Bologna
|
519,6 ↓
|
72,9% ↑
|
Cesena
|
640,3 ↓
|
83,6% ↑
|
Ferrara
|
652,1 ↑
|
87,9% ↑
|
Forlì
|
479,8 ↑
|
81,9% ↑
|
Modena
|
628,7 ↓
|
73,4% ↑
|
Parma
|
550,8 ↓
|
81,2% =
|
Piacenza
|
723,7 ↓
|
70,8% ↓
|
Ravenna
|
691,9 ↓
|
76,0% ↑
|
Reggio E.
|
655,6 ↑
|
84,0% ↑
|
Rimini
|
695,0 ↓
|
66,8% ↑
|
Regione
|
639,2 ↑
|
77,1% ↑