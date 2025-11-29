Su un'auto rubata sfuggono ai carabinieri, urtano una recinzione e scappano

Notte agitata per una pattuglia dei carabinieri che, durante un servizio perlustrativo, ha notato un veicolo percorrere ripetutamente e senza apparente destinazione le vie residenziali di Santarcangelo. Insospettiti, i militari hanno così deciso di procedere ad un controllo, contattando al contempo altri due equipaggi. Il conducente del veicolo per evitare di essere fermato ha però invertito in modo repentino il senso di marcia dandosi alla fuga ad alta velocità. L'auto, risultata rubata lo scorso 24 novembre proprio a Santarcangelo, è stata poi ritrovata abbandonata dopo un evidente impatto contro una recinzione. Degli occupanti nessuna traccia.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti.