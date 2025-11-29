A Santarcangelo
Su un'auto rubata sfuggono ai carabinieri, urtano una recinzione e scappano
di Redazione
1 min
Sab 29 Nov 2025 12:00 ~ ultimo agg. 12:09
Notte agitata per una pattuglia dei carabinieri che, durante un servizio perlustrativo, ha notato un veicolo percorrere ripetutamente e senza apparente destinazione le vie residenziali di Santarcangelo. Insospettiti, i militari hanno così deciso di procedere ad un controllo, contattando al contempo altri due equipaggi. Il conducente del veicolo per evitare di essere fermato ha però invertito in modo repentino il senso di marcia dandosi alla fuga ad alta velocità. L'auto, risultata rubata lo scorso 24 novembre proprio a Santarcangelo, è stata poi ritrovata abbandonata dopo un evidente impatto contro una recinzione. Degli occupanti nessuna traccia.
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti.
Altre notizie
Ragionare senza pregiudizi
Nuovo Palas a Miramare? Per Riccione Turismo è "un’opportunità strategica"
di Redazione
I 20 anni de Le Befane
155 milioni di visitatori, 1.200 occupati e nel 2026 cresce la Food Court
di Redazione
Giornata mondiale contro Aids
Aids, in calo le nuove diagnosi. Nel riminese l'incidenza più alta in Regione
di Redazione
Fermato dalla Squadra Mobile
In manette in via della Fiera: aveva un kg di droga. Già arrestato nel 2024
di Redazione
Start e Soroptimist
Un sedile rosso per tenere alta l'attenzione contro sexting e cyberbullismo
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini