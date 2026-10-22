Dehors e cupole in spiaggia. A Riccione torna il progetto Mare d'Inverno

Per gli operatori balneari riccionesi, che lo vedono come una opportunità per i mesi freddi, torna il progetto Riccione Mare d’Inverno. Un provvedimento che consente agli operatori balneari di estendere l’occupazione degli spazi e posizionare allestimenti amovibili, come dehors e cupole, per attività ricreative, ristorazione e servizi dedicati ai frequentatori del litorale.

Due le tipologie del bando che uscirà nei prossimi giorni: la A riguarda la posa di strutture e installazioni amovibili di nuova creazione, quali dehors, pedane, paratie frangivento, tavolini, sedute, tende ed elementi di copertura leggeri, privi di opere in muratura o ancoraggi permanenti. Queste strutture possono rimanere allestite per un massimo di 120 giorni complessivi nell’arco dell’anno, con l’obbligo di smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’iniziativa. In caso di periodi di installazione non consecutivi, tra uno smontaggio e il successivo rimontaggio deve intercorrere una pausa di almeno 15 giorni; la B riguarda invece il mantenimento in funzione per il periodo invernale di manufatti e attrezzature già autorizzati, come gazebo senza somministrazione, camminamenti e giochi per bambini.

“La manifestazione Riccione Mare d’Inverno rappresenta un’occasione per valorizzare il nostro litorale e diversificare l’offerta turistica della città - commenta l’assessore al Demanio Christian Andruccioli -. Ecco perché invito gli operatori a cogliere questa opportunità per rendere la spiaggia viva, accogliente e dinamica anche nei mesi invernali. Allo stesso tempo, per le attività non situate su area demaniale quest’anno verrà applicato il nuovo regolamento approvato in Consiglio comunale che abbiamo fortemente voluto per semplificare le domande, eliminare la burocrazia e rendere tutto più snello.”