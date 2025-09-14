In diretta dalle 9
Studio rinnovato per la nuova edizione di Tempo Reale su Radio Icaro e Icaro TV
In foto: lo studio di Tempo Reale
di Redazione
1 min
Dom 14 Set 2025 11:33 ~ ultimo agg. 11:48
Riparte lunedì 15 settembre l'appuntamento con la trasmissione Tempo Reale su Radio Icaro e Icaro TV. Servizi, interviste, approfondimenti e chiacchiere in diretta dal lunedì al venerdì a partire dalle 9. Alla conduzione Simona Mulazzani e Andrea Polazzi in un rinnovato studio, tutto da scoprire.
Per commenti e segnalazioni il numero è il 337 511 336. Tempo Reale è anche in diretta streaming su Icaro Play e su facebook.
