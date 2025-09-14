  
Indietro
menu
menu

In diretta dalle 9

Studio rinnovato per la nuova edizione di Tempo Reale su Radio Icaro e Icaro TV

In foto: lo studio di Tempo Reale
lo studio di Tempo Reale
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 14 Set 2025 11:33 ~ ultimo agg. 11:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Riparte lunedì 15 settembre l'appuntamento con la trasmissione Tempo Reale su Radio Icaro e Icaro TV. Servizi, interviste, approfondimenti e chiacchiere in diretta dal lunedì al venerdì a partire dalle 9. Alla conduzione Simona Mulazzani e Andrea Polazzi in un rinnovato studio, tutto da scoprire. 

Per commenti e segnalazioni il numero è il 337 511 336. Tempo Reale è anche in diretta streaming su Icaro Play e su facebook.

Altre notizie
il tribunale di Rimini
15.000 posti vacanti in Italia

Precari della giustizia, mobilitazione a Bologna. A Rimini sono 40
di Redazione
il vescovo Anselmi
La prima campanella

Nuovo anno scolastico: gli auguri del Vescovo Anselmi per una scuola di pace
di Redazione
VIDEO
@Carabinieri
Fermato dai carabinieri

24enne arrestato per spaccio a Riccione. Aveva oltre 200 grammi di cocaina
di Redazione
L'inaugurazione al porto di Cattolica
Taglio del nastro

Riqualificazione dell'area portuale di Cattolica, ultimati i lavori
di Redazione
repertorio
età per età

Sport, settembre è il momento della scelta: più azione e meno visione
di Carlo Alberto Pari
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO