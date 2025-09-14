  
La prima campanella

Nuovo anno scolastico: gli auguri del Vescovo Anselmi per una scuola di pace

di Redazione   
Dom 14 Set 2025 10:59
Prima campanella lunedì 15 settembre per 39.451 studenti in provincia di Rimini, un numero in lieve calo (-1,6%). “Al netto” delle scuole per l’infanzia si contano 36.373 alunni, di cui il 32,5% alle scuole primarie, il 24% in quelle secondarie di primo grado e il 43,5% nelle secondarie di secondo grado (le ex superiori). In termini di variazione annua si riscontra un calo degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (rispettivamente, -4,1% e -0,9%) e un lieve aumento in quelle secondarie di secondo grado (+0,3%). A tutti loro, a tutto il personale, ai docenti e alle famiglie il Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, ha rivolto un augurio per il nuovo anno scolastico: "che nella scuola non si imparino solo le materie ma anche la pace. Si impari a stare insieme, volendosi bene e aiutandosi."



